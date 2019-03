Scelti i nuovi vertici provinciali del sindacato lecchese

Affiancheranno il neo segretario Diego Riva

LECCO – La Cgil Lecco ha la sua segreteria: lunedì mattina l’Assemblea generale, alla presenza del segretario generale della Cgil Lombardia Elena Lattuada, ha votato positivamente la proposta del segretario generale Diego Riva.

La squadra è composta da Francesca Seghezzi e Marco Brigatti. Per Seghezzi è una riconferma: era già segretario della Camera del lavoro dal settembre 2017, con alle spalle esperienze in Filcams, Flai, Nidil e Fisac tra Bergamo e Lecco. Brigatti, già segretario generale dello Spi lecchese, in passato ha svolto attività all’Ufficio stranieri e al Nidil.

L’86,57% dei componenti dell’assemblea ha votato a favore della proposta.

“L’obiettivo è avere una squadra che guardi ai problemi veri – afferma Riva -. Nel discorso programmatico, nello scorso congresso, avevo detto che avrei costruito una segreteria snella, per prendere decisioni e affrontare le sfide con velocità. Per questo ho proposto Brigatti e Seghezzi”.

“Proseguiremo con il lavoro che già stavamo portando avanti” sottolinea Seghezzi, mentre Brigatti, ringrazia Riva per la fiducia e annuncia “massimo impegno, certamente non inferiore a quello profuso in questi anni in categoria”.

Durante la mattinata è stato anche salutato l’ex segretario generale della Cgil Lecco Wolfango Pirelli, che andrà a lavorare nella sfera della Cgil lombarda.