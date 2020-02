Lunedì 17 febbraio open day digitale gratuito

Iscrizioni entro lunedì 10 febbraio

LECCO – Il digitale? Un nuovo alleato per il business delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi che Confcommercio Lecco rappresenta. Per fare conoscere strumenti e strategie da adottare, ma anche per comprendere come ottimizzare la propria presenza online, l’associazione di piazza Garibaldi propone un open day digitale gratuito, in programma lunedì 17 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 16.30, dal titolo “Commercianti e digital marketing: insieme per il successo dalla A alla Z”. A guidare l’appuntamento, rivolto alle aziende associate, saranno i consulenti di Adv – un’agenzia di digital marketing specializzata nell’aumentare visibilità, popolarità, coinvolgimento, reputazione e conversioni per i propri clienti, attraverso una proposta completa di attività online – la società che segue da alcuni mesi Confcommercio Lecco dal punto di vista digitale.

Obiettivo dell’incontro è di delineare il possibile percorso di crescita di un’attività commerciale con il supporto del digital marketing, proponendo una strategia complessiva per chi vuole incrementare visibilità e vendite. Verranno analizzati i diversi passaggi che un commerciante può affrontare a partire da Google My Business, che consente di avere visibilità a costo zero, per arrivare all’e-commerce e al digital marketer. I consulenti parleranno anche di obiettivi di marketing (generare contatti oppure vendere online), di posizionamento sul web (landing page o sito internet), di campagne sponsorizzate online, di reputazione, di misurazione e monitoraggio dei dati, di social network.

Per confermare la propria presenza all’open day digitale del 17, in programma presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4, occorre inviare una email all’indirizzo formazione@ascom.lecco.it entro lunedì 10 febbraio, indicando il numero di persone che saranno presenti all’appuntamento. Per ulteriori informazioni contattare Confcommercio Lecco – ufficio Formazione: tel. 0341/356911.