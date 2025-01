Confapi Lecco Sondrio, il 2025 inizia con l’approfondimento sulla Legge di Bilancio

Il nuovo anno inizia con il webinar fiscale

Un focus sulla Legge di Bilancio e le novità per le imprese

LECCO – Uno degli appuntamenti più attesi del 2025 per le aziende associate a Confapi Lecco Sondrio è il consueto webinar fiscale, che aprirà il ciclo di incontri mensili dedicati agli aggiornamenti su tematiche fiscali. Il primo incontro dell’anno si terrà martedì 21 gennaio alle ore 14.30 e avrà come focus principale la “Legge di Bilancio 2025” e le novità che impatteranno sulle imprese.

Il webinar fiscale è condotto dal dott. Massimo Fumagalli, commercialista dello Studio Qualitas di Lecco. Nato decenni fa come seminario in presenza, l’appuntamento si è evoluto in formato online durante l’emergenza Covid, ma ha mantenuto una costante e crescente partecipazione, grazie alla possibilità di seguirlo comodamente da qualsiasi luogo, anche dall’estero.

Al termine di ogni incontro, ai partecipanti viene inviato il materiale informativo utilizzato dal dott. Fumagalli. Inoltre, è sempre possibile richiedere chiarimenti o approfondimenti su temi di particolare interesse direttamente al relatore.

“Il convegno fiscale, come si chiamava un tempo – commenta il direttore di Confapi Lecco Sondrio, Marco Piazza – è uno dei nostri appuntamenti più seguiti fin dall’inizio della sua ideazione. Abbiamo sempre una cinquantina di partecipanti molto interessati alle novità in materia”.

Inoltre, conclude: “La collaborazione con lo Studio Qualitas è sempre molto proficua, poiché ci fornisce informazioni estremamente utili, anche a noi come struttura. L’ambito fiscale è cruciale per il mondo imprenditoriale e, soprattutto, è fondamentale restare costantemente aggiornati, si tratta di un settore in continua evoluzione”.