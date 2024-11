Confartigianato Lecco, focus su social e salute alla mostra di Lariofiere

All’appuntamento “Comunicare: arte o lavoro?” hanno partecipato oltre 250 studenti e decine di imprese

Il concorso fotografico, che ha coinvolto le scuole di Lecco e Como, è stato vinto da Rachele Pepe, studentessa dell’Istituto Medardo Rosso di Lecco

ERBA – Intensa settimana per Confartigianato Imprese Lecco alla Mostra Artigianato di Lariofiere a Erba, dove si sono susseguiti incontri, eventi formativi e momenti di confronto rivolti tanto ai giovani quanto agli imprenditori del settore artigianale.

Il programma è decollato con una cerimonia di inaugurazione mercoledì, durante la quale l’artista Afran ha regalato al pubblico una performance coinvolgente. Il giorno successivo è stato il turno dell’evento “Comunicare: arte o lavoro?”, un appuntamento che ha richiamato oltre 250 studenti e decine di imprese, organizzato in collaborazione con le associazioni di Lecco e Como. La giornata ha voluto mettere in luce le possibilità professionali che l’uso consapevole e strategico dei social media può offrire, sia per i giovani, che possono trasformare le loro abilità digitali in una vera carriera, sia per le aziende artigiane, che stanno trovando nei social uno strumento efficace per far crescere il proprio business. Testimonianze dirette di chi ha già avuto successo in questo ambito hanno offerto ai partecipanti un esempio concreto di come le nuove piattaforme possano diventare alleate della crescita professionale.

L’evento si è concluso con la premiazione di un concorso grafico che ha coinvolto le scuole di Lecco e Como, e il primo premio è stato assegnato a Rachele Pepe, studentessa dell’Istituto Medardo Rosso di Lecco.

Venerdì mattina, Lariofiere ha ospitato “Tieniti in forma”, iniziativa promossa da Confartigianato Lecco e Como in collaborazione con la Clinica San Martino, dedicata ai soci dell’Anap (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) delle due province. Gli esperti del Centro, tra cui il fisiatra Cristiano Fusi, l’ortopedico Leonardo Valsecchi e l’oculista Claudio Pelizzari, hanno affrontato temi di salute legati alla terza età, con approfondimenti su trattamenti e soluzioni per le problematiche più diffuse.

La giornata si è conclusa con una visita agli stand della Mostra, anticipando un fine settimana ricco di eventi e iniziative che proseguiranno fino a domenica.