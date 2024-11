Confindustria Lecco Sondrio: prima riunione per il gruppo Filiera Automotive

Il Gruppo è coordinato dall’imprenditore Marco Corti e si è riunito nella sede di Lecco

LECCO – Il Gruppo filiera Automotive di Confindustria Lecco e Sondrio coordinato dall’imprenditore Marco Corti si è insediato con la prima riunione, tenuta nella sede di Lecco dell’Associazione.

“Questo gruppo è l’opportunità per confrontarci e per dare un contributo positivo all’attività dell’Associazione – ha evidenziato Marco Corti -. Oltre ad individuare temi di interesse comune sui quali orientare le nostre discussioni, ci organizzeremo con riunioni itineranti per avere occasione di conoscere da vicino alcune realtà che insistono sul territorio, con i loro modelli produttivi e organizzativi. L’incontro con aziende diverse dalla propria, anche nella dimensione internazionale, credo infatti sia fondamentale per continuare ad evolvere e crescere”.

Gli imprenditori presenti si sono confrontati su alcuni dei temi oggi al centro dell’attenzione, dalle criticità che interessano il sistema produttivo all’andamento dei mercati, con i riflessi sulla filiera automotive. Una filiera che, è stato evidenziato, deve senza dubbio affrontare una serie di difficoltà, considerando lo scenario nazionale e internazionale, ma che ha dalla sua asset importanti di competitività e la capacità di innovarsi ed innovare, sia dal punto di vista produttivo sia nell’approccio ai mercati.