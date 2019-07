Cultura, sport e sociale: Acel Energie continua a reinvestire sul territorio

Dai festival teatrali agli eventi più importanti, Acel non fa mancare il suo contributo

La società a partecipazione pubblica investe sul territorio

LECCO – Proseguendo una tradizione ormai consolidata, ACEL Energie, il più importante player nella vendita di gas naturale ed energia elettrica in provincia di Lecco, continua a investire sul territorio di operatività privilegiata sostenendo con il suo contributo i più importanti eventi in ambito culturale, sportivo e sociale che l’articolato e vivace tessuto di enti locali ed associazioni propone nel periodo estivo per assicurare un calendario capace di soddisfare le esigenze delle famiglie che vi abitano e dei sempre più numerosi turisti che lo popolano.

Ambito privilegiato di impegno per ACEL Energie è la cultura, in tutte le sue sfaccettature. Dai festival teatrali estivi che si susseguono in tutto il territorio, valorizzando con un ricco calendario di rappresentazioni le più suggestive location artistiche, storiche e naturali – è il caso de “I luoghi dell’Adda”, de “Il Giardino delle Esperidi” e de “L’ultima luna d’estate” – agli spettacoli di animazione con i burattini per i più piccoli, come le rassegna “La leggenda della Grigna” e “I luoghi del lago e dei colli”.

Cultura è teatro ma anche musica: così ACEL Energie è anche Main sponsor del Festival jazz di Lecco, che ha il suo clou nel concerto di Paolo Fresu il 28 luglio e della rassegna musicale “Tra lago e monti”, che copre un ampio numero di comuni del territorio tra luglio ed agosto, con spettacoli d’alto profilo qualitativo.

In questo caleidoscopio di eventi non manca certo la letteratura: in vista del prossimo “Premio letterario Manzoni”, ha preso il via la lettura da parte della giuria popolare dei finalisti che si aggiudicheranno l’ambito riconoscimento in tema di romanzo storico.

Dalla cultura allo sport: oltre a sostenere numerose associazioni sportive distribuite sul territorio, ACEL Energie segue con grande attenzione il calcio. In qualità di sponsor della Calcio Lecco, ACEL Energie è a fianco della società lecchese, approvata nuovamente lo scorso anno in serie C. A fianco del calcio, il ciclismo, con il Giro di Lombardia dilettanti organizzato dal Velo Club di Oggiono e con il Trofeo Lampre, la corsa in montagna, con la Zac Up di Pasturo, e il motociclismo, con il raduno e la festa della Moto Guzzi, in programma a settembre a Mandello Lario.

Infine il sociale, ambito in cui ACEL Energie, oltre a sostenere una serie di eventi promossi da realtà del volontariato locale, è a fianco degli organizzatori delle feste di Olginate e Garlate, oltre che di numerose manifestazioni che si sviluppano in Valsassina e sul Lago in estate.

“Questa sensibilità verso il territorio – afferma il presidente di ACEL Energie, avv. Giovanni Priore – nasce dalla consapevolezza chela nostra società, ora parte del gruppo ACSM-AGAM, avverte in tema di ricaduta a livello locale della propria attività. Siamo una società fortemente partecipata dal pubblico, e come tale siamo convinti dell’opportunità di offrire un sostegno concreto a quanto di importante viene promosso in ambito locale. È un impegno che fa parte della mission stessa della nostra Azienda e che si traduce nella scelta di affiancare enti locali e associazioni in quelle attività che possono costituire un importante valore aggiunto per Lecco e il suo territorio”.