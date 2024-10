Da Regione 746 mila euro per 36 imprese storiche lecchesi

Le nuove attività storiche della Provincia di Lecco verranno premiate il 31 ottobre

Zamperini: “Incarnano il vero saper fare lombardo”

LECCO – Sono 36 le attività storiche lecchesi che hanno ricevuto un contributo da Regione Lombardia. 746.687 euro a negozi, botteghe e locali, attivi ininterrottamente da almeno 40 anni, che hanno partecipato al bando ‘Imprese storiche verso il futuro 2024’. “Un riconoscimento importante – commenta il Consigliere Regionale lecchese Giacomo Zamperini – per queste attività che incarnano il vero saper fare lombardo che, generazione dopo generazione, vince la sfida quotidiana del lavoro, unendo tradizione, qualità e competitività”.

La misura sostiene e cofinanzia i seguenti interventi: Restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all’attività storica; Sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi; Maggiore attrattività dei centri urbani e dei luoghi storici del commercio, valorizzazione di vie storiche e itinerari turistici e commerciali; Passaggio generazionale e trasmissione di impresa.

“Essere un’attività storica lombarda, – prosegue Zamperini – non significa solamente avere una targa esposta in vetrina. Regione Lombardia, garantisce anche strumenti di sostegno concreti a questi esercizi commerciali e artigianali che spesso rappresentano anche un presidio sociale e sono la spina dorsale della nostra economia. Ringrazio l’Assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, che ha fortemente voluto lo stanziamento di queste risorse. Il 31 ottobre, premieremo le “nuove” attività storiche della provincia di Lecco, sarà l’occasione per dire grazie a queste realtà fondamentali per il tessuto economico del nostro territorio”.

DI SEGUITO L’ELENCO DELLE ATTIVITÀ STORICHE LECCHESI CHE HANNO RICEVUTO IL CONTRIBUTO:

SANGIORGIO S.R.L.

ONORANZE FUNEBRI GALLI DI GALLI ALBERTO E C. S.N.C.

CONSORZIO PREMAX

LA PEPPA DI CEDRO ROBERTO & C. S.N.C.

IDROSANITARIA S.A.S. DI SALA GIOVANNI E C.

FERRAMENTA VENEROTA S.R.L.

VIRGINIO BRAMBILLA S.N.C. DI ROSSANO BRAMBILLA

LA LIBRERIA DEI RAGAZZI DI FUMAGALLI ISABELLA

TOGNINI ENZO E C. SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO

SALA LUIGI ALBERTO

GRANITI RIVA S.R.L.

DOLCE FORNO DI VALSECCHI FULVIO E CHRISTIAN E C. S.N.C.

EFFEPI S.N.C. DI PEREGO IOLANDA, FABRIZIO & C.

BECCALLI ANTONIO ANGELO

ROCCA BRUNO S.N.C. DI ROCCA ERMINIO E MASSIMILIANO

FARMACIA FIORETTA DI LAURA MARIA FIORETTA S.A.S.

PIRELLI ALBAROSA

CATTANEO LUIGI S.R.L.

TAVERNA AI POGGI SRL

IL CROTTO DI DENTI BARBARA

LORENZ DI CONSONNI GIANMARIO, DIEGO E C. SAS

ANIMOSI LUCIANO ILLUMINAZIONE S.R.L.

CORTI OTTICA – FOTO DI SILVIO E STEFANO CORTI & C. S.A.S.

FUMAGALLI ENZO & C. SNC

COSTANTIN LUCIANA GELATERIA S.N.C.

CALCAGNI GIORGIO

BUZZONI GIOVANNA

TRATTORIA CANTU’ DI CANTU’ ROBERTO E C. – S.N.C.

CATTANEO SRL

F.LLI LIMONTA S.R.L.

BUZZI MATTEO

IL CAMINETTO S.N.C. DI VITALI RICCARDO & C.

ANDREA DI RIGAMONTI PAOLO

FORNO ARTIGIANALE NOVECENTO DI MAGISTRELLI MAURIZIO E C. S.A.S.

CAFFETTERIA GELATERIA GALIMBERTI S.N.C. DI GALIMBERTI EDOARDO E C.

ALBERGO ALPINO DI ACERBONI ANTONELLA E C. S.N.C.