Da Regione quasi 4 milioni di euro per sostenere l’avvio di nuove imprese

La misura è finalizzata a sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità

Mauro Piazza: “Ritengo importante sostenere il lavoro autonomo, sin dalla fase di avvio”

LECCO – Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’Assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, la delibera relativa alla misura “nuova impresa” per la concessione di contributi per favorire l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità: aumento della dotazione dello sportello 2023 per coprire le domande in overbooking e criteri per l’attivazione dello sportello 2024.

La misura è finalizzata a sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA, attraverso l’erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese.

Le risorse regionali destinate sono di 1.919.634,55 euro per assicurare la copertura finanziaria alle domande in overbooking sullo sportello 2023 del Bando Nuova Impresa e di 3.706.765,45 euro per l’apertura dello sportello 2024.

“Con l’approvazione di questo provvedimento, la giunta regionale ha riconfermato l’importanza del sostegno alla patrimonializzazione, l’accesso al credito per le PMI lombarde e l’avvio di impresa. Regione Lombardia sostiene il lavoro autonomo e le nuove realtà imprenditoriali e, in ragione del successo riscontrato negli anni precedenti, è stato rifinanziato il bando anche per quest’anno. Ritengo importante sostenere il lavoro autonomo, sin dalla fase di avvio. Le nuove imprese richiedono un’attenzione specifica e occorre intervenire con strumenti concreti come questa misura al fine di poter migliorare l’occupabilità” dichiara Mauro Piazza, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia.

“Ringrazio l’Assessore Guidesi per il lavoro svolto e per aver proposto questa misura che rappresenta un segnale molto importante per le imprese del lecchese” conclude Piazza.