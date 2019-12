Fiocchi Munizioni: cena con i dipendenti per festeggiare S. Barbara

Tradizionale cena di fine anno per la Fiocchi Munizioni in occasione di Santa Barbara

Stefano Fiocchi: “La nostra azienda è una grande famiglia”

LECCO – Si è svolta lo scorso sabato la tradizionale Festa di Santa Barbara, patrona e protettrice degli artificieri, organizzata da Fiocchi Munizioni per celebrare nel migliore dei modi la chiusura dell’anno.

A seguito della Santa Messa, la festa è entrata nel vivo nel nuovo capannone di caricamento dell’azienda, dove insieme alla proprietà e alla dirigenza si sono radunati tutti i dipendenti e le maestranze.

“Questa festa è una tradizione della nostra azienda e della nostra famiglia – ha dichiarato il presidente Stefano Fiocchi – Quest’anno abbiamo scelto di celebrarla all’interno dello stabilimento produttivo di Lecco, per inaugurare il nuovo capannone di caricamento che abbiamo realizzato”.

Durante la festa, a cui hanno partecipato anche le istituzioni locali e i rappresentanti dell’Arma, il Presidente Stefano Fiocchi ha voluto rendere omaggio a tutti i dipendenti e collaboratori, premiando come di consueto coloro che si accingono alla pensione.

“Tengo moltissimo a questa giornata perché non è solo un momento per celebrare la nostra patrona e le imminenti festività natalizie, ma anche e soprattutto un’occasione per ritrovarci tutti insieme – continua il Presidente con un pizzico di emozione – Fiocchi Munizioni è davvero una grande famiglia, in cui ognuno contribuisce ogni giorno ai grandi risultati che l’azienda raggiunge, in Italia e nel Mondo. Grazie davvero a tutti i nostri collaboratori, per me è davvero un onore presiedere un’azienda composta da un team così speciale”.