Fiom Cgil Lecco. Concluso il corso di formazione “Sapere Insieme Giustizia”

LECCO – Il corso di formazione “Sapere Insieme Giustizia”, organizzato da Fiom Cgil Lecchese, ha rappresentato un’importante opportunità di crescita per delegate e delegati, mirata a fornire strumenti utili per affrontare le sfide quotidiane nei luoghi di lavoro. Sotto la direzione del gruppo formazione nazionale, il percorso si è articolato in due giornate ricche di contenuti.

La prima giornata ha esplorato il concetto di quotidianità lavorativa, analizzando come il lavoro possa diventare un mezzo per l’autorealizzazione individuale. Nella seconda giornata, l’attenzione si è spostata sul Contratto Collettivo Nazionale e sulla contrattazione di secondo livello, approfondendo l’importanza di questi strumenti per garantire diritti e dignità ai lavoratori. Con questa iniziativa, Fiom Cgil Lecchese ha dimostrato il proprio impegno nella formazione continua e nella valorizzazione del ruolo dei rappresentanti sindacali.

Silvia Milani, membro della Segreteria della Fiom Cgil Lecco con delega alla formazione, evidenzia: “L’obiettivo del corso è fornire alle RSU gli strumenti necessari per affrontare le sfide, sia tradizionali che emergenti, che si presentano quotidianamente in azienda, dalla tutela dei diritti individuali all’azione collettiva”.

Invece, Fabio Anghileri, Segretario generale della Fiom Cgil Lecco, sottolinea: “Grazie a questa formazione, le delegate e i delegati hanno avuto l’opportunità di approfondire le peculiarità del tessuto produttivo del nostro territorio e di comprendere l’impatto significativo che il sindacato esercita nel migliorare le condizioni di lavoro e di vita delle persone”.

I partecipanti al corso, tenutosi nei giorni martedì 1° ottobre e mercoledì 2, sono stati 18 e provenivano da tutte le aree della provincia.