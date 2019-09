Fondazione Comunitaria: bando da 300 mila euro per enti e associazioni

Nuovo bando promosso da Fondazione Comunitaria per il Lecchese

In tutto 300 mila euro, si finanziano per il 50% i progetti vincenti

LECCO – È stato pubblicato sul sito della Fondazione (www.fondazionelecco.org) il regolamento del Bando 2019.3 per l’erogazione di contributi a favore di progetti di solidarietà sociale proposti da organizzazioni operanti nel Lecchese aventi le caratteristiche di Enti di Terzo Settore, da Parrocchie ed Enti Religiosi.

Sono stati confermati i settori dell’assistenza sociale, della promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e della tutela dell’ambiente.

La dotazione complessiva del Bando, con risorse proprie della Fondazione e in parte significativa fornite dalla Fondazione Cariplo, è di 300 mila euro, per la copertura sino al 50% del costo dei progetti. Il cofinanziamento richiesto dovrà essere raccolto con la partecipazione attiva della comunità locale e versato alla Fondazione comunitaria del Lecchese entro le date di scadenza fissate per la conclusione di progetti.

Scadenza del bando e domande

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere formulate compilando gli appositi moduli (rilevabili unicamente dal sito Internet: www.fondazionelecco.org) scade il 15.10.2019.

Nel regolamento sono dettagliatamente indicate le condizioni di ammissione e le priorità previste, sia con riferimento ai soggetti, sia in ordine alla tipologia dei progetti nei singoli comparti.

Ulteriori informazioni sono reperibili direttamente presso la sede della Fondazione (Piazza Lega Lombarda n. 5 – Villa Locatelli) a Lecco, tel. 0341 353123 o tramite e-mail: segreteria@fondazionelecco.org