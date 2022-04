Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Lecco si rinnova

Matteo Casiraghi è il nuovo presidente, raccoglie il testimone da Flavio Bassani

LECCO – Rinnovato il Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Lecco: il nuovo presidente è Matteo Casiraghi, 36 anni, socio della Europsecial Srl di Bulciago.

“Grazie per la fiducia accordatami dai colleghi – commenta Casiraghi – Colgo questa occasione come una sfida per crescere sia a livello professionale che personale. Spero di essere all’altezza di questo compito e di poter rappresentare al meglio la nostra Associazione. Conto molto sul lavoro di squadra e sull’avere al mio fianco una nuova squadra di giovani imprenditori. Ringrazio il presidente uscente Flavio Bassani e chi ha lavorato con lui ai progetti dedicati ai giovani, so che potrò continuare a contare su di lui e sulla sua esperienza. Sarà certamente un percorso interessante, sono pronto a mettermi in gioco per le nostre attività future. Porteremo avanti i numerosi progetti validi già avviati e ne creeremo di nuovi. Stiamo già pensando a un evento dedicato ai nuovi iscritti a Confartigianato”.

Casiraghi subentra a Flavio Bassani, che ha guidato il Gruppo Giovani Imprenditori dal 2016.

“In questi anni – commenta – abbiamo realizzato progetti che hanno sempre avuto come base di partenza il rispondere in modo concreto alle esigenze manifestate dai membri del Gruppo. Abbiamo svolto corsi e incontrato professionisti per migliorare alcuni aspetti del nostro essere imprenditori, dal digital marketing al bilancio per esempio. Fondamentale la collaborazione con il Gruppo Scuola di Confartigianato, di cui siamo i primi sostenitori: l’obiettivo che ci lega è fare capire ai ragazzi che essere artigiano oggi vuole dire sviluppare nuove capacità, nuove attività, anche all’interno di imprese storiche. Infine la restituzione al territorio: in questi anni abbiamo donato all’ospedale di Lecco circa 12.000 euro per il reparto di Ematologia. I progetti in corso d’opera sono tanti e sono in buone mani con il nuovo presidente e la sua squadra”.

Presente all’elezione, il presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Daniele Riva.

“Ringrazio Flavio Bassani per il lavoro non sempre facile svolto durante il suo mandato. Ai nuovi membri del Gruppo consiglio solo di farsi guidare dalla passione. Mettere tempo e energie in Associazione può voler dire togliere tempo alla propria impresa e alla famiglia, ma se metterete sulla bilancia questi due apsetti, sono certo che il piatto peserà più dalla parte di ciò che vi porterete a casa: una sicura crescita professionale e umana e un gruppo di lavoro, e di amici artigiani, con cui condividerla. Da sempre il Gruppo Giovani è la palestra per poi ricoprire incarichi più alti in Associazione”.

Il Gruppo Giovani Imprenditori nella sua nuova compagine durerà fino al 2026.

Compongono il Gruppo: