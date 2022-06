A Lecco per sei giovedì negozi aperti dopo le 21

LECCO – L’estate a Lecco vuol dire Shopping di Sera. Anche quest’anno il giovedì in città sarà caratterizzato dai negozi aperti in orario serale. Il calendario di Shopping di Sera Lecco 2022 prevede 6 giovedì: si parte il 23 giugno per poi proseguire fino al 28 luglio.

Le attività commerciali di Lecco aderenti all’iniziativa – coordinata da Confcommercio Lecco e arrivata alla ventunesima edizione – resteranno come sempre aperte il giovedì sera dalle ore 21: le realtà che hanno deciso anche quest’anno di aderire alla proposta sono una cinquantina.

“Con Shopping di Sera Lecco i negozi accoglieranno clienti e turisti anche fuori dal tradizionale orario – sottolinea il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva – Questa iniziativa è importante proprio per unire le forze tra le diverse attività. L’atmosfera di queste serate è unica: per questo 2022 c’è grande attesa, anche alla luce delle ultime due estati vissute”.

Il materiale informativo (locandine e volantini) è in distribuzione in questi giorni nei negozi, così come sono in partenza le iniziative relative alla campagna di comunicazione (dalle affissioni al camion vela, passando per altre promozioni). Sono attive anche le pagine Facebook e Instagram dedicate a Shopping di Sera Lecco.

Ecco le attività aderenti a Shopping di Sera Lecco 2022: l’elenco è disponibile anche sul sito dell’associazione www.confcommerciolecco.it .

