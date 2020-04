I Commercialisti: “Tutti facciano la propria parte, insieme ce la faremo”

L’Ordine dei Commercialisti di Lecco: “Vicini a cittadini e imprese”

“Tutti facciano la propria parte, non fermiamo l’economia”

LECCO – “In questo momento di grande difficoltà per il mondo economico, i commercialisti restano in servizio per assistere imprese e cittadini, guardando con attenzione all’evolversi della situazione”. E’ l’intervento di Antonio Rocca, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Lecco.



“L’Ordine di Lecco – prosegue Rocca – vuole promuovere un messaggio affinché tutti facciano la propria parte, in particolare le istituzioni chiamate a tutelare operatori economici e famiglie, e il sistema del credito affinché sostenga il sistema Paese. E’ un messaggio rivolto a tutti, perché si rispettino gli impegni verso i propri dipendenti e propri fornitori. Non fermiamo l’economia, insieme ce la faremo”.