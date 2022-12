Il Joint Research Centre MATT premiato da Regione Lombardia

Il centro è nato con l’obiettivo di diventare un esempio virtuoso di collaborazione scientifica e industriale

LECCO – Il Joint Research Centre MATT – Metal And Transformation Technologies si è aggiudicato il premio “Lombardia Innovativa”. Lo hanno annunciato questa mattina il Vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, e il Presidente di Fondazione Bassetti, Piero Bassetti, nel corso dell’evento “Lombardia Innovativa. Dove il futuro è in anticipo”, tenutosi presso la Sala Biagi di Palazzo Lombardia.

L’iniziativa è stata ideata da Regione Lombardia per promuovere e valorizzare la ricerca e l’innovazione mediante la selezione di modelli innovativi proposti da eccellenze imprenditoriali lombarde, capaci di generare valore, offrire soluzioni innovative, creative, concrete e di aumentare la competitività del territorio nell’ambito degli otto ecosistemi del Programma Strategico Triennale: nutrizione, salute e life science, cultura e conoscenza, connettività e informazione, smart mobility e architecture, sostenibilità, sviluppo sociale, manifattura avanzata. L’obiettivo è accrescere la conoscenza e visibilità di filiere di imprese operative nei diversi ecosistemi, che possano ispirare altre imprese e potenziare la rete di stakeholder di Regione.

Il JRC MATT è uno dei sei modelli innovativi premiati in questa prima edizione del premio. Sei filiere di eccellenza imprenditoriale in settori diversi, con una caratteristica in comune: la volontà e capacità di fare rete con il territorio per sfruttare al massimo le potenzialità offerte dal sistema della ricerca in Lombardia. Ai beneficiari viene attribuito il logo “Lombardia Innovativa”, quale riconoscimento dell’eccellenza dimostrata, e assicurato il coinvolgimento in iniziative e network regionali, nazionali e internazionali.

“Abbiamo premiato realtà che hanno saputo istituire delle partnership strutturate e continuative con gli atenei lombardi – ha commentato il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala – O ancora realtà che hanno fatto open innovation e che sono state in grado di entrare in rapporto con reti di ricerca o di impresa anche a livello internazionale. Questa per noi è la strada giusta per fare trasferimento tecnologico e accrescere quindi la competitività del nostro territorio”.

“Il centro di ricerca condiviso MATT è nato con l’obiettivo di diventare un esempio virtuoso di collaborazione scientifica e industriale – dichiara Marco Tarabini, Responsabile Scientifico del JRC – Il premio Lombardia Innovativa, oltre a renderci orgogliosi e onorati, conferma che abbiamo adottato l’approccio corretto. Nato poco più di due anni fa, il JRC ha avuto un percorso ricco in termini di progettualità e risultati raggiunti. A ottobre abbiamo inaugurato la nostra bellissima sede situata a pochi passi dal campus del Polo territoriale di Lecco, abbiamo all’attivo 10 progetti di Ricerca e Sviluppo e 4 Dottori di Ricerca inseriti in azienda. Ora, più la nostra rete riuscirà ad ampliarsi, più potremo incrementare l’impatto innovativo sul territorio. Ringrazio, a nome del partenariato, Regione Lombardia per avere premiato il nostro modello di collaborazione di filiera cogliendone appieno le concrete potenzialità. Ringrazio i partner aziendali del JRC, Mario Frigerio S.p.A., Agrati S.p.A., Growermetal S.p.A., O.R.I. Martin S.p.A. e ITLA Bonaiti s.r.l., che hanno intrapreso con entusiasmo e lungimiranza questo progetto sfidante e con i quali sono convinto continueremo a collaborare in maniera proficua e propositiva”.

