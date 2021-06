Pochi avventori in centro nel giovedì d’esordio di “Shopping di Sera”

La pioggia del tardo pomeriggio ha guastato la serata di acquisti

LECCO – Ci ha messo lo ‘zampino’ il maltempo nel primo dei giovedì previsti di Shopping di Sera, l’apertura serale dei negozi a Lecco: il forte acquazzone che ha bagnato la città dopo le 18 ha evidentemente raffreddato la voglia di acquisti.

In pochi quelli che hanno deciso di non mancare la passeggiata tra le vetrine e anche tra i commercianti c’è chi ha deciso di non aprire, intuendo la mal parata. Il prossimo appuntamento sarà quindi per prossimo giovedì 1 luglio, sperando che il meteo regali una bella serata d’estate.

“Quest’anno purtroppo, a causa della pandemia, non è stato possibile organizzare degli eventi che accompagnassero lo svolgimento dello shopping serale – ricorda Alberto Riva, direttore di Confcommercio Lecco – quando abbiamo proposto Shopping di Sera abbiamo avuto un riscontro importante dai commercianti e non era scontato visto il periodo di difficoltà. Anche senza eventi, però, solo poter vedere le vetrine aperte, camminare in centro e fare acquisti, è sicuramente un segnale di ritorno alla normalità”.

Dal 3 luglio scatteranno poi i saldi in Lombardia, un appuntamento importante per i commercianti: “I saldi estivi sono sempre più sottotono rispetto a quelli invernali ma sicuramente sono un momento da rimarcare. Se bar e ristoranti stanno conoscendo segnali di ripresa, il commercio vive una fatica che era già presente ancor prima della pandemia. Speriamo quindi che, anche attraverso iniziative come Shopping di Sera, possa aumentare la propensione al consumo”.