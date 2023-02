Imprese. Legge di bilancio? Approfondimento con Confartigianato

Mercoledì 21 febbraio un webinar organizzato da Confartigianato sulla Legge di Bilancio

Riva: “Gli obiettivi vanno incontro alle nostre richieste. Auspichiamo nuove politiche a ‘misura’ di artigiani e piccole imprese”

LECCO – Confartigianato Imprese Lecco organizza un webinar gratuito aperto a tutte le imprese dedicato alla Legge di Bilancio 2023.

“Con la Legge di Bilancio, la Manovra economica varata dal Governo per il 2023 entra nel vivo con ricadute dirette sulle imprese e sui cittadini – commenta il presidente Daniele Riva – Come d’abitudine, Confartigianato la interpreta e la fa propria per informare le PMI che rappresentiamo delle opportunità da cogliere e delle ‘falle’ che invece restano ancora aperte. Ne parleremo con i nostri esperti durante un webinar in programma il 21 febbraio a cui sono invitate a partecipare gratuitamente tutte le imprese, associate e non”.

“Gli obiettivi generali della Manovra – aggiunge Riva – incrociano le aspettative più volte ribadite da Confartigianato, anche nel corso dei confronti avuti a livello nazionale con i rappresentanti del Governo, a cominciare da quello con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è stata ospite dell’Assemblea Nazionale della nostra Associazione, segno di attenzione dell’Esecutivo per le nostre imprese e con l’impegno di valorizzare il ruolo dei corpi intermedi. Dopo le dichiarazioni del primo ministro, la nostra attesa è per un nuovo corso di politiche economiche finalmente ‘a misura’ di artigiani e di micro e piccole imprese, capaci di valorizzarne la qualità, l’innovazione, la capacità competitiva. Il made in Italy è un ‘motore’ sempre acceso. Ma va alimentato con il carburante della fiducia. E va sgombrata la strada dai tanti ostacoli che ancora intralciano il cammino degli imprenditori”.

Martedì 21 febbraio a partire dalle 20.15, dopo l’introduzione a cura del segretario generale aggiunto di Confartigianato Imprese Lecco, Vittorio Tonini, si entrerà nel vivo della Manovra con due momenti dedicati a “I provvedimenti sulla fiscalità” a cura di Armando Dragoni, responsabile Fiscale Confartigianato Imprese Lecco e “Lavoro e Previdenza” con gli interventi di Giovanni Righetto, Area Sindacale e Ildefonso Riva, Responsabile Patronato Confartigianato Imprese Lecco. Il webinar sarà moderato da Michele Ticozzi, Direttore Operativo Area Servizi Confartigianato Imprese Lecco.

“Durante la serata affronteremo alcuni degli aspetti più impattanti della Manovra sulle imprese – spiega Ticozzi – fornendo esempi pratici e dettagliati grazie alla professionalità dei nostri Uffici a cui è possibile rivolgersi per tutti i chiarimenti. In generale, possiamo dire che la Legge di Bilancio 2023 concentra le risorse sulla priorità assoluta di ridurre l’impatto dei rincari dell’energia su imprese e famiglie. Inoltre, come sollecitato da Confartigianato, è orientata a gettare le basi della tanto attesa riforma fiscale, a semplificare la vita delle imprese e a salvaguardare concretamente il sistema manifatturiero made in Italy, favorendo anche la creazione di lavoro. Tuttavia, mancano all’appello misure sulle quali Confartigianato sollecita azioni rapide e risolutive: lo sblocco dei crediti fiscali incagliati delle aziende che hanno utilizzato i bonus edilizia, il taglio degli oneri generali di sistema nelle bollette di luce e gas delle imprese con potenza superiore a 16,5 kW, la decontribuzione triennale per le assunzioni di apprendisti”.

La partecipazione alla serata è gratuita e aperta a tutti previa iscrizione sul sito artigiani.lecco.it

Gli iscritti riceveranno un’email con il link per poter partecipare direttamente al webinar.

Per informazioni, Segreteria di Confartigianato Imprese Lecco 0341-250200.