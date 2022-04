Importante riconoscimento per l’impresa Samà di Lecco (Super Samà Store)

Premio Industria Felix assegnato alla realtà lecchese: “Una grande soddisfazione”

MILANO / LECCO – Sono state 57 le società di capitali che a Milano all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia sono state insignite quest’anno dell’Alta Onorificenza di Bilancio nel 40° evento del Premio Industria Felix, sesta edizione della Lombardia.

Società tra le più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili con sede legale in Lombardia scelte a conduzione femminile, under 40 e straniera, a vocazione internazionale, come pmi innovative, piccole, medie e grandi imprese, per miglior crescita secondo Cerved e per settori.

Le aziende sono state scelte da un qualificato Comitato Scientifico presieduto dal professor Cesare Pozzi, docente di Economia industriale dell’Università Luiss Guido Carli che ha concluso i lavori, rispetto ad un incontrovertibile algoritmo di competitività rispetto al conto economico, all’affidabilità finanziaria indicata dal Cerved Group Score Impact e da una media addetti non inferiore all’anno precedente.

Tra le imprese premiate ci sono anche due lecchesi: la Digitec e Samà Srl, quest’ultima alla vigilia del suo cinquantesimo anno di attività che festeggerà nel 2023.

“E’ stata una grande emozione aver ricevuto questa onorificenza. Siamo una piccola media impresa ed essere stati premiati insieme ad altre realtà ben più grandi ci ha fatto molto piacere” sottolinea Luca Samà, socio e amministratore dell’azienda di famiglia, fondata dal padre Gregorio e che oggi vede protagonista la seconda generazione di imprenditori, oltre a Luca Samà i fratelli Matteo e Omar.

Un riconoscimento che ha premiato gli sforzi compiuti in anni recenti dall’azienda lecchese, specializzata nella vendita di prodotti di idro-termo sanitari e di condizionamento, la quale nel 2005 ha fondato il marchio commerciale “Super Samà Store” per il proprio punto vendita di via Achille Grandi.

“Oltre alla vendita tradizionale, già da diversi anni abbiamo avviato una canale di vendita on-line e questo ci ha permesso di affrontare meglio il periodo della pandemia – aggiunge Luca Samà – al contempo ci siamo sviluppati nell’ambito dell’high tech. Alle soglie dei suoi cinquantanni, l’azienda mantiene il suo carattere familiare e conta oggi 22 operatori. Essere premiati è stata una bella soddisfazione per tutti noi”.