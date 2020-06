Lario Reti Holding ricerca 7 nuovi addetti a tempo indeterminato

LECCO – Lario Reti Holding è alla ricerca di 7 nuovi addetti a tempo indeterminato:

3 impiegati tecnici per progettazione e direzione lavori

1 responsabile manutenzioni

3 operai di conduzione acquedotto, fognatura e depurazione

Per quanto concerne le tre figure di operaio esperto addetto a impianti e reti di acquedotto, fognatura e depurazione da inserire nella Divisione Conduzione il termine per le candidature fissato per il 21 giugno. Per gli impiegati tecnici e per il responsabile manutenzioni le domande possono essere presentate entro il 28 giugno.

Maggiori informazioni e candidature su: https://www.larioreti.it/lavora-con-noi/.