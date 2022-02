Lecco. Al Politecnico focus sul passaggio generazionale per le PMI

L’appuntamento è in programma giovedì 17 febbraio alle 17 al campus del Polo territoriale di Lecco

L’incontro vedrà protagonisti il professor Alfredo De Massis e Marco Palamidessi, presidente dell’associazione Fabry

LECCO – Proseguono le attività del progetto Interreg PMI Network e con esse gli appuntamenti dedicati alle aziende. Giovedì 17 febbraio alle 17 presso il campus del Polo territoriale di Lecco si terrà un incontro dedicato al tema del passaggio generazionale per le PMI. Un’azienda di piccole e medie dimensioni per assicurarsi longevità e benessere deve essere capace di pianificare progetti di lungo termine. Il passaggio generazionale è un processo di transizione che merita attenzione e tempo per essere pensato, programmato e messo in atto. Occorre strutturarsi dal punto di vista manageriale, nonché creare dinamiche di knowledge management interno. A inquadrare il complesso argomento sarà il prof. Alfredo De Massis, docente di Imprenditorialità e Family Business presso l’Università di Bolzano e autorevole esperto sul tema, che illustrerà alcune best practice per gestire in maniera vincente le successioni.

A seguire l’intervento di Marco Palamidessi, presidente dell’associazione Fabri – Family Business Risorse per l’Italia, che porterà la sua esperienza professionale nel campo, e la testimonianza di un’impresa che ha già affrontato con successo il cambio generazionale. “Pur rappresentando una delle tappe più delicate nella vita di un’impresa, il passaggio generazionale è un argomento tabù e viene considerato – errore tipico – come un evento anziché un processo che dura diversi anni nella vita di un’impresa”. – dichiara Alfredo De Massis – “Troppo spesso viene affrontato focalizzandosi solo su aspetti di natura tecnica o fiscale, ma questi rappresentano solo la punta dell’iceberg poiché la ragione per cui molte imprese non sopravvivono attraverso le generazioni è da ricercarsi in aspetti più soft, di natura manageriale. Bisogna andare oltre ai tecnicismi, mettendo leadership e capacità manageriale in primo piano”.

Programma

17:00 Introduzione e presentazione progetto PMI Network Marco Tarabini, Politecnico di Milano, coordinatore scientifico di PMI Network

17:05 Il passaggio generazionale per le PMI Alfredo De Massis, Professore Ordinario di Imprenditorialità e Family Business Università di Bolzano

17:50 Passaggio generazionale: pillole di esperienza professionale

Marco Palamidessi, presidente di Fabri – Family Business Risorse per l’Italia,

18:00 Quando il passaggio generazionale è un successo

Testimonianza aziendale

18:15 Q&A

Per partecipare è necessario iscriversi qui:

HYPERLINK “https://www.pmi-network.eu/events/il-passaggio-generazionale-per-le-pmi/” https://www.pmi-network.eu/events/il-passaggio-generazionale-per-le-pmi/

I partner di PMI Network:

Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco (capofila Italia)

SUPSI – Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (capofila Svizzera)

Fondazione Politecnico di Milano

Camera di Commercio Como-Lecco

Confartigianato Imprese Lombardia

Confartigianato Imprese Lecco

A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie di Lecco

AITI – Associazione Industrie Ticinesi