Lecco: Anna Crupi riceve il premio “Women Value Company”

Anna Crupi premiata per l’impegno verso l’inclusione, la valorizzazione del talento femminile e la sostenibilità

“Nel 2024 Pharmalife Research ha ricevuto diversi riconoscimenti e sono estremamente grata per ognuno di essi”

LECCO – Il premio “Women Value Company” della Fondazione Marisa Bellisario è stato conferito ad Anna Crupi, fondatrice di Pharmalife Research, che è stata selezionata tra le aziende vincitrici dell’edizione 2024. Il riconoscimento è stato ritirato dalla fondatrice e amministratore unico dell’azienda il 21 novembre.

Il premio Women Value Company, nato dalla collaborazione tra Fondazione Marisa Bellisario e Intesa Sanpaolo, è diventato un punto di riferimento per le piccole e medie imprese che hanno dimostrato lungimiranza, puntando su politiche di inclusione, valorizzazione del talento femminile, welfare aziendale e parità di genere nel lavoro.

Anna Crupi commenta il premio con queste parole: “Nel 2024 Pharmalife Research ha ricevuto diversi riconoscimenti e sono estremamente grata per ognuno di essi. Tuttavia, questo premio mi rende particolarmente orgogliosa, poiché vedo una perfetta sintonia tra i valori incarnati dalla figura di Marisa Bellisario e quelli che guida la mia azienda, l’attenzione alle persone, la valorizzazione del contributo femminile nel mondo del lavoro, la parità di genere e l’impegno per una crescente sostenibilità”.

Pharmalife Research, già leader nel settore degli integratori e dei prodotti per la cura della persona grazie a un’offerta di elevata qualità e una presenza in 65 paesi attraverso l’export, ha recentemente ospitato gruppi di medici e farmacisti provenienti da Serbia, Slovenia e Vietnam. Infine, questi professionisti, giunti a Garbagnate Monastero, hanno trovato nell’azienda un partner anche per la formazione continua e l’aggiornamento professionale.