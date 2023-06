Lecco. Distretto del Commercio: apre oggi il bando del Comune

Contributi per le imprese del commercio, artigianato e terziario situate nel Distretto Urbano del Commercio

Stanziati 200 mila euro dal Comune. Finanziamenti a fondo perduto fino ad un massimo di 5 mila euro

LECCO – Dalle ore 12 di oggi, venerdì 16 giugno, fino a esaurimento delle risorse stanziate (e comunque entro le ore 12 di venerdì 7 luglio) è possibile presentare domanda online per i contributi a fondo perduto messi a disposizione dal Comune di Lecco a favore delle imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato del Distretto Urbano del Commercio di Lecco.

Sono circa 200 mila euro i fondi messi a disposizione delle attività del centro attraverso il bando, di cui 40 mila destinati ai commercianti dell’area mercatale.

L’aiuto è concesso come agevolazione a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa composto da spese in conto capitale (minimo 50%) e spese di parte corrente strettamente correlate agli investimenti in conto capitale (non oltre il 50% del budget totale e in qualità di cofinanziamento dell’impresa).

Il contributo, relativo esclusivamente alla parte in conto capitale, non può essere superiore al 50% della spesa ammissibile totale (conto capitale e parte corrente), sino ad un massimo complessivo di 5.000 euro. Il contributo minimo richiedibile è pari a 2.000 euro. Non saranno invece ammesse domande con sole spese di parte corrente.

Gli interventi ammessi riguardano lavori di adattamento dei punti vendita alle nuove esigenze di promozione e accoglienza turistica, di sostenibilità ambientale e di decoro urbano, aumentare l’accessibilità per le persone con fragilità fisiche, in funzione dell’età anagrafica o di problemi di salute, con disabilità sensoriali o psichiche, rilanciare o promuovere attività esistenti e adottare nuove modalità di vendita.