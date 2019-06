LRH: in pensione Maurizio Murari, direttore della Divisione Ingegneria

Dopo 25 anni nel settore idrico lecchese, in pensione il direttore Maurizio Murari

Il grazie dei soci, degli amministratori e dei colleghi per l’impegno messo nel lavoro

LECCO – Dopo 25 anni di impegno nel settore idrico lecchese, il direttore Maurizio Murari è andato in pensione e lascia la guida della Divisione Ingegneria di Lario Reti Holding.

Assunto nel 1994 come direttore generale di Rio Torto Acqua Servizi di Valmadrera – una delle società che hanno costituito l’attuale Lario Reti Holding – Murari ha poi ricoperto lo stesso incarico presso Idrolario, società gestore del Servizio Idrico provinciale tra il 2010 e il 2014, confluita a sua volta in Lario Reti Holding in un processo perdurato dal 2016 al 2018.

I soci, gli amministratori e i colleghi ringraziano Maurizio per l’impegno e la passione che hanno contraddistinto il suo lavoro quotidiano, a servizio di tutti gli abitanti della nostra Provincia.

La guida della Divisione Ingegneria viene assunta ad interim dal Direttore Generale Vincenzo Lombardo.