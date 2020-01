Master del Turismo: dopo Varenna, lunedì la presentazione a Lecco

Confcommercio Lecco e SDA Bocconi insieme per la terza edizione

Presentazione il 3 febbraio alle 14.30 nella sede di piazza Garibaldi

LECCO – Presentare la terza edizione del corso di alta formazione “General Management nel settore Turistico Alberghiero” e delineare le opportunità offerte dal Master, promosso da Confcommercio Lecco e realizzato da SDA Bocconi, puntando anche sulla testimonianza diretta di chi ha seguito le lezioni l’anno scorso. E’ questo l’obiettivo degli incontri sul territorio voluti dall’associazione.

Dopo il primo, tenutosi a Varenna il 27 gennaio, il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 3 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 16 presso la sede di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi, 4. Il programma dell’incontro del 3 febbraio a Lecco prevede l’introduzione da parte del presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, seguita dalla illustrazione del programma del Master sul Turismo da parte del direttore, Alberto Riva. Quindi ci sarà spazio per gli interventi di due testimonial che hanno partecipato all’edizione 2019, ovvero Andrea Colzani (C-Hotel di Cassago) e Francesco Spreafico (Bianca Relais di Oggiono). Le iscrizioni per l’incontro di Lecco vanno effettuate entro venerdì 31 gennaio contattando l’associazione: tel. 0341.356911; email marketing@ascom.lecco.it.

Nella tappa del 27 gennaio a Varenna il presidente Peccati ha aperto l’incontro con gli aspiranti corsisti: “La proposta di questo Master è una scelta strategica in cui l’associazione crede moltissimo e su cui investe. Quello di Confcommercio vuole essere ruolo di servizio per dare idee e stimoli. Per chi partecipa si tratta di una esperienza illuminante, che apre orizzonti interessanti. Crederci e prepararsi è fondamentale: seguire questo Master è un impegno, comporta fatica, ma è uno strumento che vi serve per crescere, una occasione da non perdere. Il nostro territorio è fantastico e offre molte opportunità: sarebbe un peccato non essere pronti per accogliere i turisti che sempre più verranno qui”.

Quindi è toccato a Francesco Spreafico (Bianca Relais di Oggiono) raccontare la sua partecipazione alla seconda edizione: “E’ stata un’esperienza molto positiva. Ho toccato con mano il valore di un percorso realizzato dalla Bocconi: qualità, professionalità e competenze uniche. I diversi moduli hanno permesso di affrontare argomenti molto vari con una attenzione specifica su temi molto concreti. Grande valore aggiunto arriva poi dalle esercitazioni pratiche, dal lavoro di gruppo e dall’ascolto-confronto con consulenti e docenti durante le lezioni”. Il direttore Riva ha infine illustrato le modalità operative del Master, diviso in 6 moduli e con 18 giornate di lezione: “Abbiamo scelto SDA Bocconi per la capacità di “cucire” un percorso su misura. E chi ha frequentato ha toccato con mano la qualità della proposta formativa che offriamo: docenti e relatori che si alterneranno sono di valore assoluto”.