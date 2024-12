Patronato INAPA: un punto di riferimento essenziale per i cittadini lecchesi

Confartigianato Lecco: “Nell’azione di INAPA al centro c’è sempre la persona con le sue necessità”

LECCO – C’è una realtà, in provincia di Lecco, che rappresenta un punto di riferimento irrinunciabile per i cittadini alle prese con percorsi burocratici spesso difficili da affrontare. Si tratta del Patronato INAPA di Confartigianato Imprese Lecco, che da oltre 40 anni affianca non soltanto gli imprenditori artigiani, ma anche tutte le persone che debbano svolgere pratiche importanti quanto complesse.

“Quanto può essere difficile gestire i passaggi relativi alle varie forme pensionistiche, ai diversi tipi di assegni e bonus, alle richieste di provvidenze economiche? Non è necessario però farlo da soli: il Patronato di Confartigianato, con il proprio personale competente e qualificato, è a disposizione per accompagnare tutti i cittadini, rispondendo con precisione e puntualità a ogni tipo di esigenza”, fanno sapere da Confartigiananto Lecco.

“Nell’azione di INAPA al centro c’è sempre la persona con le sue necessità: non un approccio standardizzato, ma un dialogo basato sull’ascolto e sulla capacità di comprendere la situazione del singolo cittadino per guidarlo con sicurezza nella selva di normative che cambiano in continuazione – proseguono – In questo contesto, appare evidente che poter disporre di un punto fermo come il Patronato INAPA sia come approdare in un porto sicuro nel mezzo di un mare in tempesta”.

Diffuso su tutto il territorio nazionale grazie alla volontà di Confartigianato di dotarsi di un proprio Patronato fin dalle origini, INAPA è presente a Lecco in tutte le sedi in cui l’Associazione è operativa. A Lecco, presso la sede centrale situata in via Galilei 1, gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30. Unica eccezione il giovedì, quando l’apertura è solo mattutina. Non manca però, come accennato, la presenza degli operatori negli altri centri in cui Confartigianato è presente, vale a dire Merate, Oggiono, Calolziocorte, Colico, Premana, Introbio e Missaglia. Per informazioni e appuntamenti è possibile chiamare il numero 0341/250200.

Che si tratti di pensioni, indennità per infortuni sul lavoro o altre pratiche burocratiche, il Patronato INAPA garantisce un servizio qualificato e personalizzato, adattandosi alle diverse esigenze. Grazie a una rete capillare e alla competenza degli operatori, il cittadino riceve assistenze rapide e concrete su una serie di argomenti, dalle pensioni (di anzianità, vecchiaia, inabilità, invalidità, reversibilità e in convenzione con l’estero) agli assegni (familiari, di disoccupazione, di indennità di maternità), trattando anche richieste relative a versamenti volontari e di accredito dei contributi, bonus vari, controllo delle posizioni assicurative, gestione degli infortuni e delle pratiche per la richiesta di pensioni di accompagnamento e altre provvidenze.

“Grazie a questo ampio ventaglio di servizi – concludono da Confartigiananto Lecco – il Patronato INAPA rappresenta un pilastro fondamentale per il supporto quotidiano ai cittadini, semplificando la gestione delle loro pratiche e il loro accesso alle agevolazioni cui hanno diritto”.