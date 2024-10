Peppino Ciresa confermato presidente della Zona 3 di Confcommercio Lecco

Rieletto in blocco tutto il Direttivo uscente

Resterà in carica per il quinquennio 2024-2029

LECCO – Peppino Ciresa è stato riconfermato alla guida della Zona 3 di Confcommercio Lecco. La sua elezione alla presidenza è avvenuta, all’unanimità, nel corso dell’assemblea svoltasi lunedì 28 ottobre presso la sede dell’associazione in piazza Garibaldi 4 a Lecco.

Confermata in blocco anche la squadra, che lo affiancherà per il quinquennio 2024-2029: il Consiglio Direttivo della Zona 3 è composto, oltre che da Ciresa (past president di Confcommercio Lecco), anche da Mariangela Tentori (presidente Gruppo Terziario Donna), Marco Caterisano (presidente Fipe), Mattia Maddaluno (presidente Giovani), Claudio Monticciolo (presidente Colorifici) e Oscar Riva (presidente Federmoda).

Il presidente Ciresa, ringraziando i presenti per la fiducia accordatagli, ha sottolineato le azioni messe in campo nel quinquennio appena trascorso e ha evidenziato che nel corso del mandato andranno affrontati numerosi temi di fondamentale interesse per gli associati rappresentati.

Tra i temi sollevati durante l’assemblea elettiva, e su cui il Consiglio intende fare sentire la propria voce, c’è quello relativo al problema dei parcheggi legato ai lavori che interessano il Lungolago di Lecco. Ciresa ha ribadito inoltre la massima disponibilità e la volontà di ascoltare le istanze dei commercianti della Zona 3 di Confcommercio Lecco, che comprende gli imprenditori di Lecco, Malgrate e Pescate.