PMI DAY: le imprese lecchesi aprono le porte gli studenti

L’iniziativa è promossa da Confindustria Lecco e Sondrio

LECCO – Mostrare ai giovani il mondo delle imprese e le opportunità che offre, trasmettere i valori della cultura imprenditoriale, far scoprire ed apprezzare le principali attività produttive e di servizi del territorio, contribuire ad orientare le future scelte scolastiche verso indirizzi tecnico-scientifici, molto richiesti dal mercato.

Sono questi i principali obiettivi dell’iniziativa PMI DAY, la giornata in cui le piccole e medie imprese di Confindustria aprono le porte dei loro stabilimenti agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, accompagnati dagli insegnanti, per mostrare come si svolge l’attività produttiva e per raccontare storia e progetti futuri dell’azienda.

L’iniziativa, che quest’anno ha per focus la sostenibilità, è stata lanciata da Piccola Industria Confindustria nel 2010 ed è declinata sul territorio da Confindustria Lecco e Sondrio.

Per questa edizione, che venerdì 19 novembre torna nelle nostre province dopo il periodo di sospensione dell’iniziativa dovuto alla pandemia, hanno aderito sette imprese: Elettromeccanica Zuccoli, LAtteria Sociale Valtellina, Legnotech, Maroni F.lli, Ode, Omet e Serpentino e Graniti e altrettanti istituti scolastici.

In visita per ogni Istituto un gruppo di circa 20 studenti, che entreranno nell’azienda “abbinata”. Un numero selezionato rispetto alle precedenti edizioni, per favorire il rispetto di tutte le precauzioni anti-contagio in vigore.