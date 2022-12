Scatta lo sciopero generale, presidio dei sindacati davanti alla Prefettura

Quattro ore di sciopero oggi, aderiscono i lavoratori di Cgil e Uil di tutte le categorie

A Lecco sit-in di fronte alla Prefettura. I sindacati incontrano il prefetto

LECCO – Giornata di mobilitazione nazionale quella odierna, 16 dicembre, per i sindacati Cgil e Uil che hanno indetto lo sciopero generale contro la manovra al vaglio del governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni.

Una Legge di Bilancio giudicata “iniqua e ingiusta” che per i sindacati “non tiene conto dei bisogni di lavoratori e pensionati e non risponde alle esigenze del Paese”.

Tre i punti contestati dai sindacati c’è il ripristino dei voucher fino a 10 mila euro che per Cgil e Uil andrebbero ad incrementare la precarietà, c’è poi la questione della Flat Tax al 15% che produrrebbe una situazione di non equità rispetto alle aliquote a cui sono sottoposti i lavoratori dipendenti, si contesta poi l’abolizione del reddito di cittadinanza senza dare un’alternativa a chi ha necessità e poi le pensioni, con le modifiche ad opzione donna e la necessità per i sindacati di sganciare il meccanismo legato all’età dall’anzianità contributiva e ampliare la platea dei cosiddetti lavori usuranti.

Per Cgil e Uil propongono di contro un taglio del cuneo fiscale e la detassazione delle tredicesime. A Lecco le due sigle manifestano dalle 9 fino alle 11 di fronte alla Prefettura di corso Promessi Sposi. Rappresentanti delle due organizzazioni incontreranno il prefetto per portare le proprie istanze.

Lo sciopero riguarda anche la categoria del trasporto pubblico. Sui treni, fa sapere Trenord, lo sciopero si svolgerà dalle 9 alle 13. Le fasce orarie di garanzia non saranno interessate dall’agitazione sindacale ed inoltre arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 09:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10:00. Per quanto riguarda gli autobus invece lo sciopero comincerà stasera alle 19:30, e continuerà fino al termine del servizio. I servizi di Arriva Italia nell’area di Lecco non saranno garantiti dalle ore 18:00 alle ore 22:00.