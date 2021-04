Sicurezza e sostenibilità: i temi dei prossimi eventi online di PMI Network

Tech Day sul tema della sicurezza e Tech Talk sulla sostenibilità

PMI Network ha in serbo due interessanti appuntamenti per i prossimi giorni

LECCO – PMI Network ha in serbo due interessanti eventi online rivolti alle Piccole e Medie Imprese dell’area transfrontaliera: un Tech Day sul tema della sicurezza e un Tech Talk che riguarderà la sostenibilità come chiave per la competitività.

Il primo appuntamento in programma, promosso dal Polo territoriale di Lecco e da Confartigianato Imprese Lecco, è il Tech Day dal titolo “Il tema della sicurezza per le PMI” che si terrà lunedì 19 aprile 2021 dalle ore 11 alle ore 13. Indipendentemente dalla dimensione dell’azienda, dal settore in cui opera e dal suo collocamento sul mercato, salute e sicurezza sul luogo di lavoro sono aspetti da cui un imprenditore non può prescindere. Un datore di lavoro è tenuto a conoscere e applicare le normative in essere per ridurre i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti fisici, chimici, radiologici e altro ancora. Adottare determinate buone prassi significa in primo luogo proteggere i lavoratori da infortuni o malattie professionali, ma anche proteggere il proprio business garantendo le basi per la crescita costante dell’azienda. Nella prima parte del Tech Day i relatori illustreranno i principali rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici (vibrazioni e rumore) e dalla movimentazione manuale dei carichi. Nella seconda parte, invece, i partecipanti scopriranno alcune buone pratiche che, con investimenti limitati, possono essere applicate per ridurre i rischi a cui i lavoratori sono esposti e l’incidenza di malattie professionali, aumentando la produttività. Interventi che le aziende spesso credono onerosi sia sul fronte economico che su quello organizzativo, ma che possono essere sostenuti e valorizzati grazie a incentivi e strumenti dedicati.

Giovedì 22 Aprile 2021 alle ore 16 si terrà il Tech Talk “Sostenibilità = Competitività”, promosso da ApiTech e Api Lecco Sondrio in collaborazione con Deloitte. Un webinar rivolto a titolari d’azienda e personale tecnico in cui si discuterà il tema della sostenibilità come opportunità rinnovamento. Il contesto economico e sociale, mai come oggi, è in continua evoluzione e le PMI, per affermare la loro competitività, sono chiamate e evolversi con esso, adattandosi alle logiche del cambiamento globale. La sostenibilità, intesa come sostenibilità sociale, ambientale ed economica, è la chiave per gettare le solide basi di una competitività nel medio-lungo periodo. Il bilancio di sostenibilità sarà un asset sempre più richiesto, in considerazione del settore in cui opera l’azienda e delle spinte normative e di mercato. E ancora, per lo sviluppo delle nostre PMI, sarà determinante saper adottare opportuni strumenti di accountability, che permettono di instaurare un rapporto di trasparenza nei confronti di degli stakeholder interni ed esterni rispetto alla programmazione delle attività, ai risultati raggiunti e al loro impatto economico, sociale e ambientale.

Per iscriversi agli eventi collegati alla Cooperation Platform di PMI Network https://www.pmi-network.eu/eventi/