Una scuola per formare i nuovi dirigenti di Confartigianato Lecco

Un corso per formare la nuova classe dirigente in vista del ricambio nel 2020

Il progetto è una novità lanciata dalla sede di Lecco di Confartigianato

LECCO – In un modo del lavoro che corre veloce, non c’è tempo da perdere e la preparazione è fondamentale: lo è per un imprenditore, lo è allo stesso modo per l’associazione che tutela i suoi interessi e che lo sostiene con la propria assistenza e i propri servizi.

Per questo Confartigianato Lecco, in vista del rinnovo delle cariche interne al proprio gruppo nel 2020, ha deciso di avviare già oggi un corso dedicato a quanti, tra gli imprenditori associati, vogliono diventare parte attiva dell’associazione.

“Vogliamo arrivare alla fase dei rinnovi delle cariche associative, prevista nella primavera 2020, con assoluta determinazione e preparazione, coinvolgendo nuovi imprenditori che vogliano vivere da protagonisti la vita associativa – commenta il presidente di Confartigianto Imprese Lecco, Daniele Riva – Ma prima serve conoscere a fondo la complessa macchina che è Confartigianato, sia a livello locale che regionale e nazionale. Il mondo associativo non lo impari sui libri, devi viverlo” .

“Entrare a far parte in modo attivo e propositivo di Confartigianato Imprese – prosegue – significa lavorare al fianco delle imprese investendo il proprio tempo per un obiettivo di comunità: acquisire nuove conoscenze a 360 gradi può rappresentare una crescita e un valore personale, per la propria impresa e per le aziende che rappresentiamo. E’ un impegno volontario e gratuito, fatto con passione e serietà che però sa offrire molto in cambio”.

Il corso

Un appello a cui hanno risposto ben cento tra gli associati. Tra questi ne sono stati selezionati 38, di cui nove donne, che accederanno alla sessione di studio.

Si tratta complessivamente di sette lezioni che si svolgeranno con cadenza mensile. Il primo appuntamento servirà per un’introduzione generale per focalizzare l’elemento valoriale che sta alla base dell’Associazione. Si toccheranno i valori fondanti dell’impegno associativo (il concetto di responsabilità, di bene “comune”, di servizio, di “competenza”, di stile relazionale), l’organizzazione dell’associazione, bisogni e domande delle imprese”.

“Abbiamo avuto un’alta richiesta di partecipazione da parte dei nostri associati – afferma Vittorio Tonini, segretario generale Confartigianato Imprese Lecco – Un centinaio le persone che hanno chiesto di seguire il percorso formativo. Di questi, sono stati selezionati 38 corsisti in rappresentanza di tutte le nostre categorie, dagli impiantisti agli acconciatori, dai meccanici a chi si occupa di nuove tecnologie. Abbiamo dato priorità a chi non ha mai ricoperto cariche all’interno di Confartigianato, nell’ottica di rinnovare il futuro gruppo dirigente”.

Tra aprile e maggio si aprirà la fase di rinnovo della dirigenza nelle 17 categorie e nelle 7 zone che coprono il territorio provinciale.

“Questo non significa che frequentare il corso darà automaticamente accesso alle cariche di presidente, la gavetta vale anche in Associazione – spiega Tonini – Significa però allargare il cerchio delle persone che rappresentano ufficialmente Confartigianato, un ruolo molto delicato soprattutto in questo contesto socio-economico. Il corso intende far comprendere come rappresentare al meglio le istanze delle imprese associate interpretando i loro bisogni e facendo pesare il ruolo di Confartigianato a tutti i livelli. Sarà un percorso impegnativo, ma siamo certi anche e soprattutto ricco di stimoli e soddisfazioni”.