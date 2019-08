Usato, settore in crescita. In 5 anni, raddoppiati i negozi nel lecchese

Sono 600 le imprese del mercato dell’usato in Lombardia (+8,6%)

Lecco è una delle province italiane dove cresce di più il settore

LECCO – Cresce il settore dell’usato in Lombardia che ha 600 attività e in Italia che ne ha oltre 3 mila: + 8,6% in regione e + 2,8% a livello nazionale in cinque anni, con punte altissime di crescita in alcune province, come a Lecco dove l’incremento di attività del settore (pur con numeri più bassi di imprese rispetto ad altri territori) ha toccato l’80%

E’ quanto emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati registro imprese relativi alle imprese attive nel commercio al dettaglio di articoli di seconda mano, usati o di antiquariato.

Abbigliamento, mobili, libri, ad oggi si contano oltre 600 attività lombarde attive nel mercato dell’usato, il 16,7% del totale nazionale che è di circa 3.700 imprese. La metà delle imprese della Lombardia è concentrata a Milano, che con le sue quasi 300 attività si conferma capitale della moda vintage assieme a Roma che ne ha 410.

E nella classifica nazionale registrano una posizione nella top 20 altre due province lombarde, Brescia e Bergamo con rispettivamente 73 e 55 imprese attive nel mercato dell’usato. Il settore è in costante movimento e gli ultimi 5 anni, hanno fatto segnare incrementi significativi per province come Lecco, Teramo, Potenza, Como e Terni, che hanno registrato aumenti del numero di attività superiori al +75%

Nel lecchese sono nove complessivamente le aziende attive nel settore, quasi raddoppiate rispetto al 2014.