Risorse alle imprese, nasce il distretto del commercio “Tra Lago e Monti”

Partnership tra comuni per dare un’opportunità alle attività del territorio

Bellano (capofila) insieme a Casargo, Crandola Valsassina, Margno, Parlasco e Taceno

BELLANO – “Abbiamo composto questo distretto – spiega il sindaco capofila Antonio Rusconi – per mettere a disposizione risorse specifiche per le imprese, con la consapevolezza che questi aiuti siano un’ottima occasione per tante attività. Il progetto era partito prima dell’emergenza covid ma crediamo che acquisti oggi ancora più valore per sostenere con fiducia il ritorno alla normale attività delle imprese”.

Wilma Berera, vicesindaco del comune di Casargo sottolinea come: “il nostro territorio è caratterizzato dalla presenza di un tessuto economico abbastanza differenziato. Ma l’area ha una vocazione prettamente turistica, basata soprattutto su case vacanza che vedono ogni anno, nel periodo da marzo a settembre, la presenza di tanti turisti”.

Le finalità del bando

Mantenere e favorire la crescita del tessuto economico locale

Favorire lo sviluppo e il miglioramento qualitativo dei servizi offerti dalle realtà economiche ai residenti e ad eventuali visitatori dell’area

Sostenere le imprese nell’importante processo di cambiamento legato alla rivoluzione digitale, che ha mutato le abitudini e i comportamenti di acquisto dei consumatori.

Le risorse stanziate ammontano a € 100.000 per contributi fino a 5000 euro, a fondo perduto, a ristoro tra il 40 e il 50% della spesa sostenuta. Possono partecipare tutti i commercianti e gli artigiani che hanno un punto vendita posto all’interno del distretto del commercio. Sono possibili spese sia in conto capitale, che in parte corrente (per esempio adeguamenti negozi, facciate, arredi e dehors, macchinari, acquisti Dpi covid, affitti, spese di promozione e formazione).

Le domande di agevolazione dovranno essere presentate non oltre le ore 12.00 del 15 settembre 2020 esclusivamente via pec all’indirizzo comune-bellan@legalmail.it. QUI la modulistica relativa al bando.