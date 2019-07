Lomagna. Area ex Rdb, la Fiocchi Munizioni abbandona il progetto

L’annuncio del sindaco durante il consiglio comunale

La Fiocchi non realizzerà il deposito per decisioni strategiche aziendali

LOMAGNA – “Ci è stato comunicato che, per decisioni strategiche aziendali, la Fiocchi ha valutato di non procedere con l’investimento nel progetto previsto per l’area ex Rdb di Lomagna“.

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, una notizia inaspettata che il sindaco di Lomagna Cristina Citterio ha dato durante il consiglio comunale di ieri, 26 luglio. Il sindaco ha riferito dell’incontro avuto nel pomeriggio con l’immobiliare Sernovella.

“Da quanto riferito, è intenzione dell’immobiliare Sernovella portare avanti l’intervento, ma al momento, dato il recentissimo sviluppo, sono in corso verifiche ed approfondimenti, anche in riferimento all’eventuale interesse di altre attività produttive”.

Un’area di oltre 65mila metri quadri che doveva essere riqualificata con la demolizione di strutture produttive dismesse, in stato di evidente degrado, con la presenza di materiali inquinanti, in un contesto di particolare rilievo ambientale e paesaggistico.

Nonostante la contrarietà di diverse associazioni ambientaliste e pacifiste, era stato approvato il piano attuativo di via Giotto, meglio noto come area ex Rdb, che doveva far spazio all’insediamento di un nuovo deposito della Fiocchi Munizioni, caratterizzandosi come il più grande intervento di riqualificazione ambientale finora pianificato sul territorio di Lomagna e molto probabilmente di tutto il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone.