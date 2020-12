Merate, 160 attività sostenute grazie ai tre bandi del Comune

Sono iniziati oggi, lunedì, i primi bonifici ai commercianti della città

Il ringraziamento de La Nostra Mela: “Un aiuto concreto per superare questo difficile momento da cui ci auguriamo di uscirne al più presto”

MERATE – 160 commercianti sostenuti attraverso i bandi di sostegno del commercio promossi dall’amministrazione comunale. Sono iniziati oggi, lunedì, i primi bonifici ai commercianti meratesi che potranno così ricevere il contributo promesso dal Comune nei giorni che precedono le festività natalizie.

L’assessore al Commercio Giuseppe Procopio precisa: “Siamo riusciti proprio in questi giorni a terminare gli aspetti burocratici ed effettuare i bonifici ai commercianti con i relativi ristori”. Sono ben 245mila euro i fondi messi a disposizione dall’amministrazione comunale con tre bandi, a cui si aggiunge il bando regionale da 100mila euro sul Distretto del commercio che permetterò di sostenere circa 30 commercianti meratesi.

“Sono contento di aver scelto di fare questa iniziativa e di essere stato utile a tutti i commercianti che sono composte da famiglie meratesi e non solo. È la prima volta che il comune dà un contributo. Ogni tanto è giusto anche restituire qualcosa a una categoria che è il cuore e l’anima della città. Siamo felici come amministrazione di avere potuto dare un aiuto concreto e immediato. Credo sia un bel segnale in un momento difficile per tutti. L’amministrazione di Merate c’è e come assessore al commercio sono vicino ai nostri negozianti e siamo pronti ad aiutarli nuovamente con l’aiuto dell’assessore alle Finanze Alfredo Casaletto”.

Il plauso de La nostra mela

Una soddisfazione condivisa con Simona Vitali, presidente dell’associazione di commercianti e artigiani La nostra Mela fa sapere: “I soci della Nostra Mela che hanno beneficiato del contributo straordinario una tantum erogato in relazione all’emergenza Covid 19 esprimono un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale di Merate. Un aiuto concreto per superare questo difficile momento da cui ci auguriamo di uscirne al più presto. Inoltre ringraziamo per aver accolto la richiesta di chiusura temporanea al traffico veicolare di via Manzoni che la rende senza dubbio più vivibile e sicura per tutti coloro che si recano a fare lo shopping natalizio nel centro di Merate”.