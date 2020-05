Merate, da martedì prossimo torna il Mercato al gran completo

Ad annunciarlo sulla sua Pagina Facebook è il vice sindaco Giuseppe Procopio

“Stiamo lavorando per ripartire il mercato in totale sicurezza”

MERATE – Il mercato di Merate (al gran completo) tornerà, con ogni probabilità, martedì prossimo. A comunicarlo è lo stesso vicesindaco Giuseppe Procopio attraverso un post sulla sua pagina Facebook.

“Alla luce delle linee guida approvate dalla conferenza delle Regioni stiamo lavorando per far ripartire il mercato martedì prossimo in totale sicurezza con i rappresentanti Antonio Colombo e Lorenzo Manazzale“.

I ritardi nella riapertura di tutte le categorie merceologiche (esclusi finora gli ambulanti non alimentari) aveva sollevato qualche polemica, con Confcommercio Lecco che aveva solleciato il Comune alla riapertura totale rimarcando come Merate fosse “l’unico Comune in tutta la provincia che non riesce a organizzarsi per allestire un mercato completo”.

Scelta dell’Amministrazione meratese sostenuta così dal vice sindaco stesso: “impossibile rispettare tutte le prescrizioni con la conformazione del nostro mercato. Vedremo l’evoluzione della situazione”.

Sul fronte polemiche Procopio, sempre nel suo post, le bolla come “inutili e controproducenti”, aggiungendo che “certi toni sono incomprensibili e fuori luogo soprattutto per chi dialoga con le istituzioni”.

Quindi conclude: “Il mercato sino ad ora non si è svolto perché era impossibile controllare tutti i varchi contingentando le persone e misurando la temperatura a tutti. Abbiamo lavorato con chi ha avuto voglia di risolvere i problemi senza polemiche ma lavorando per il bene dei propri associati e confido che per martedì prossimo grazie a loro, agli uffici amministrativi e ai volontari della protezione civile si possa riprendere con lo svolgimento del mercato del martedì. Spero e confido che chi ha fatto polemica presenti un piano serio di iniziative a sostengo del commercio ambulante e in sede fissa. Le persone sono stanche delle polemiche inutili che non forniscono soluzioni hanno tutto solo voglia di lavorare e io con loro”.

Una chiosa, quella di Procopio, che difficilmente verrà ignorata da Confcommercio Lecco la cui “colpa” pare proprio quella di aver sollecitato l’Amministrazione meratese nel trovare rapide soluzioni per consentire agli ambulanti non alimentari di tornare al lavoro dopo due mesi di stop forzato e con l’incubo di dover chiudere l’attività.