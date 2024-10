Inaugurata a Bosisio Parini la nuova area mercato

Il sindaco Paolo Gilardi: “La nuova area mercato rappresenta un punto di incontro per la nostra comunità e un’opportunità di crescita per i commercianti”

BOSISIO PARINI – Inaugurata la nuova area mercato di Bosisi Parini, un evento atteso da tempo che ha riunito numerosi cittadini, il sindaco Paolo Gilardi e altri amministratori locali. La cerimonia, svoltasi questa mattina in un clima di festa, ha segnato un momento significativo per la comunità, che vede in questa iniziativa non solo un’occasione per rivitalizzare il commercio locale, ma anche per rafforzare i legami sociali.

Il sindaco Gilardi ha aperto l’evento con parole cariche di orgoglio e ottimismo: “È un momento significativo per Bosisio. La nuova area mercato rappresenta un punto di incontro per la nostra comunità e un’opportunità di crescita per i commercianti. Auguriamo buon lavoro a tutti gli ambulanti che animeranno questo spazio ogni settimana”. Una dichiarazione che ha sottolineato il valore sociale ed economico della nuova struttura, pensata per rispondere alle esigenze di una cittadinanza sempre più attenta alla vivacità commerciale e alla qualità della vita locale.

Il mercato, precedentemente situato in una zona meno centrale, ha trovato una nuova collocazione nel cuore del paese, scelta proprio per favorire l’accessibilità e incentivare una maggiore partecipazione. Il trasferimento, che ha coinvolto anche i residenti di Garbagnate Rota, risponde alla volontà di trasformare il mercato in un punto di riferimento per tutta l’area, diventando un polo di aggregazione settimanale.

Dopo il tradizionale taglio del nastro e un brindisi inaugurale, i cittadini hanno avuto modo di esplorare i banchi già attivi, incontrando gli ambulanti e approfittando dell’occasione per fare i primi acquisti. Tra i sorrisi e la curiosità, l’atmosfera festosa ha testimoniato l’entusiasmo per l’apertura di questo nuovo spazio, che promette di diventare un appuntamento fisso e atteso nella vita del paese.

Anche l’assessore Elena Riva ha voluto esprimere il suo auspicio per il futuro di questa iniziativa: “Ci auguriamo che questo nuovo punto di riferimento diventi un simbolo di aggregazione e prosperità per tutti.” Le sue parole riflettono l’importanza attribuita a questa infrastruttura, che non solo rappresenta una risposta alle esigenze commerciali, ma anche un’occasione per rafforzare il tessuto sociale di Bosisio.

Con l’inaugurazione di oggi, il mercato diventa non solo un luogo di scambio economico, ma anche uno spazio di incontro e condivisione, capace di attrarre residenti e non solo.