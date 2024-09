Olginate. L’A.A.G. Stucchi celebra 80 anni di fondazione

Una bella festa sabato presso la sede della storica azienda

OLGINATE – A.A.G. Stucchi, azienda leader nel settore dei sistemi di illuminazione a binario, è orgogliosa di celebrare il suo 80° anniversario. La storica azienda, fondata nel 1944 dai fratelli Arturo, Aristide e Giuseppe Stucchi ha celebrato questo importante traguardo con un evento speciale tenutosi sabato 21 settembre presso la sede aziendale di Olginate.

“80VOGLIA DI FESTA” è il nome spiritoso che è stato dato all’evento, pensato per i dipendenti, le loro famiglie ed una selezione di graditi ospiti per festeggiare questo importante traguardo in modo informale, divertente e coinvolgente.

Oltre al tour aziendale a cui hanno preso parte circa 400 persone e in cui sono stati i dipendenti stessi a raccontare le proprie esperienze e il proprio lavoro, si è ripetuto il format dell’edizione del 75° con food trucks, giochi, artisti di strada e live music oltre che una doverosa parte istituzionale.

“Quando penso alla nostra storia non vedo solo anni e numeri a persone che hanno messo cuore e anima in quello che fanno generazione dopo generazione. Non siamo semplicemente un’azienda che produce soluzioni per illuminazione, siamo una comunità di individui che hanno scelto di lavorare insieme di collaborare e crescere portando avanti la visione comune di fare cose belle e lasciare il segno” ha detto il Presidente Aristide Stucchi, continuando poi con toccanti ringraziamenti personali a chi contribuisce e ha contribuito ogni giorno a sostenere lui in prima persona, la famiglia Stucchi e l’azienda.

Hanno poi preso la parola Marco Campanari, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio e Marco Passoni, sindaco di Olginate, sottolineando entrambi l’importanza del ruolo dell’azienda e del suo operato in questi anni.

Il tutto è stato preceduto dalla testimonianza di Nico Acampora, Presidente della Onlus Pizzout che l’azienda sostiene da anni e che era presente con il suo “Foodtruck dell’inclusione”.

Questo traguardo è sicuramente il risultato della capacità dell’azienda di stare al passo con le esigenze del mercato e di evolvere insieme ad esso; come dimostrano i cambiamenti degli ultimi 10 anni. A.A.G. STUCCHI guarda al futuro con entusiasmo, puntando ad essere leader di innovazione nel suo mercato. Sulla scia di questa visione e degli obiettivi futuri, sta ampliando il proprio plant produttivo con la costruzione di un nuovo fabbricato da 3300 mq destinato a magazzino semiautomatico di profili grezzi e nuovo reparto stampaggio termoplastico.