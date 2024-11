Premio Fedeltà Associativa, Confartigianato ringrazia le proprie imprese

Riconoscimenti alle aziende iscritte all’associazione da quarant’anni e oltre

“Dobbiamo farci conoscere, raccontarci e aprire le porte anche alle nuove attività”

LECCO – All’interno di una Mostra dell’Artigianato ricca di soddisfazioni (sia per le novità introdotte in questa edizione 50+1 che per l’affluenza di pubblico), la grande famiglia di Confartigianato Imprese Lecco si è ritrovata stamattina, domenica, a Lariofiere di Erba per consegnare il Premio Fedeltà Associativa alle imprese iscritte da un maggior numero di anni all’associazione.

“Questo è sicuramente uno dei momenti più emozionanti del mio mandato perché vedervi così resilienti, così tenaci e così vicini a Confartigianato dopo tanti anni di attività ci riempie di orgoglio. Consentitemi una sola parola: grazie – ha detto il segretario generale Matilde Petracca -. Il fatto che siate al nostro fianco dopo 40 anni e oltre ci dà la speranza di aver tracciato una strada corretta di ascolto, risposte, supporto ma anche di confidenza. Noi diciamo sempre che Confartigianato è una grande famiglia e i nostri imprenditori fanno parte di questa famiglia. Quello che si trova in Confartigianato è un insieme di valori che vengono perseguiti costantemente, trasmessi e condivisi. Sono molto orgogliosa ed emozionata”.

La presidente Ilaria Bonacina ha messo al centro del suo discorso la parola “grazie”, in primis rivolta a tutti gli associati: “Questa mattina premieremo gli associati da 40 anni e oltre. Lo facciamo nel contesto della Mostra dell’Artigianato che rappresenta un momento importante perché diamo la possibilità ai nostri artigiani di esporre, ma soprattutto raccontarsi. L’edizione 50+1 è stata un po’ una svolta in cui non solo sono state introdotte alcune novità, ma abbiamo cercato di dare ancor maggior supporto alle imprese”.

“I 40 anni che avete trascorso con noi sono frutto di una vostra scelta precisa che deriva da valori e obiettivi comuni – ha continuato Bonacina -. Più siamo numerosi e più possiamo contare a livello nazionale per poter far sentire la nostra voce e dare il nostro contributo. La situazione non è facile, ma quotidianamente affrontiamo tutte le sfide con la nostra flessibilità, con la nostra passione e con la nostra energia. Dobbiamo farci conoscere, raccontarci e aprire le porte della nostra associazione anche alle nuove attività. Flessibilità, unicità, tradizione e innovazione sono i tratti distintivi delle nostre aziende e del loro successo”.

L’imprenditore lecchese Flavio Bassani, presidente del Comitato organizzatore della Mostra dell’Artigianato, ha sottolineato come la parola famiglia sia uno dei temi principali dell’edizione 50+1: “E’ bello vedere qui in sala le prime, le seconde e anche le terze generazioni delle nostre imprese. Non può esserci esempio migliore e, da giovane imprenditore, posso solo sperare di riuscire a raggiungere il traguardo dei 40 anni, e oltre, che andiamo a festeggiare oggi”.

Una dopo l’altra le imprese iscritte all’associazione da 40 anni e oltre sono salite sul palco per ritirare i premi. Un premio speciale è stato riservato alla Longhi Livio e c. sas di Longhi Fabrizio (Lecco) per “la capacità di rappresentare con passione e dedizione l’autentica essenza del valore artigiano”. Prima della foto di gruppo, un riconoscimento è stato consegnato anche a Fabio Sinoni per l’impegno e la professionalità messi a disposizione della cerimonia del Premio Fedeltà.

Tutti i premiati

40 anni

Scianna Anna e Rosalia snc – Airuno

Limonta Mario – Annone Brianza

Mauri Franco Valerio – Annone Brianza

Redaelli Flavio – Barzanò

De Capitani Mario – Bosisio Parini

F.lli Muttoni E. e B. snc – Casargo

Cartotecnica Briantea di Panzeri Ivano & C. snc – La Valletta Brianza

A.D. Beccaria di P. Motta e A. Carpani snc – Lecco

Carpenteria Leggera Vitali Franco di Vitali Sergio – Mandello del Lario

BKG Italiana sas di Ghezzi Mario e C. – Missaglia

Fazzini Antonio – Premana

Pologn snc dei F.lli Codega D. & A. – Premana

Molteni Pietro – Sirone

De Bernardi Gianbattista snc – Bellano

Rossignoli Daniela – Calco

Idrovar sas di Valsecchi Edoardo – Calolziocorte

Villa Gianluigi – Casatenovo

Autoriparazioni Sirtori snc di C. & M. Sirtori – Costa Masnaga

Vetrate Bonfanti Imbersago snc di Bianchi G. e Troiano G. – Imbersago

Scotellaro Gianfranco – Malgrate

Carrozzeria F.lli Gnecchi snc di Pietro Corrado Gnecchi e C. – Pescate

Rusconi Roberto – Valmadrera

Scatolificio Cartotecnica Tocchetti srl – Valmadrera

41 anni

Maglificio Rossella srl – Oggiono

42 anni

Amati Parrucchieri snc di Amati Sabina e Marilisa – Costa Masnaga

Yenni di Pizzagalli Costantino – Valgreghentino

46 anni

I Ferrari di Ferrari Stefano – Merate

50 anni

F.lli Brusa Claudio e Franco snc – Mandello del Lario

Cardani Antonio Pasquale – Calco

Premio speciale

Longhi Livio e c. sas di Longhi Fabrizio – Lecco