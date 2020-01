Premio “Industria Felix” per tre aziende lecchesi

Alte Onorificenze di Bilancio per Digitec, Fontana Pietro e Technoprobe

Il premio consegnato a Milano in occasione dell’evento “Industria Felix”

MILANO – Sono 58 le aziende con sede legale in Lombardia che si sono distinte per performance gestionali, quindi attraverso dati oggettivi di bilancio, durante la quarta edizione del “Premio Industria Felix – La Lombardia che compete”, svoltasi venerdì pomeriggio a Milano all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia.

Tra le imprese premiate ci sono anche realtà lecchesi: la Digitec s.r.l. di Lecco, la Fontana Pietro s.p.a. di Calolziocorte e la Technoprobe s.p.a. di Cernusco Lombardone.

Il premio viene assegnato dal comitato scientifico, composto da economisti, imprenditori e manager di alto profilo, tramite l’assegnazione delle “Alte Onorificenze di Bilancio”, riservate alle aziende con sede legale in Italia con le migliori performance gestionali e con un indicatore di affidabilità finanziaria di solvibilità o sicurezza.

Le “AOB” sono assegnate per ogni provincia e per regione alle aziende affidabili a livello finanziario e in crescita (scelte discrezionalmente da Cerved su dati oggettivi), imprese femminili e under 40, a vocazione internazionale, pmi con potenzialità di crescita, Piccole, Medie e Grandi e alle imprese per Settore a livello regionale.

A Lecco maggiore redditività per le imprese

L’inchiesta, condotta con l’Ufficio studi di Cerved, è partita dall’analisi di 32mila bilanci dell’anno 2018 di società di capitali lombarde con fatturati sopra i due milioni di euro.

Dall’indagine risulta che Cremona con il miglior Roe, ndice di redditività di capitale proprioo ( 91%), e Lecco con il miglior Roi, indice idi redditività del capitale investito, (87,4%) sono le province lombarde che, in relazione al numero di imprese con sede legale nelle rispettive province, vantano anche la migliore percentuale di aziende in utile con il 91%: sono, dunque, i campioni della redditività a livello percentuale.

Milano su tutte primeggia per numero d’imprese e volume d’affari. A Brescia invece si registra il miglior aumento di ricavi (+11,8%) e a Mantova il miglior Mol (10,5%).