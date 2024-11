“Sicurezza al centro”, il flashmob di Confartigianato scuote Lariofiere

Oggi pomeriggio, Lariofiere di Erba ha ospitato un flashmob di Confartigianato, riunendo artigiani di Lecco e Como per promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro

ERBA – Un battito cardiaco che risuona nell’arena centrale, un video che parte con l’invito a unirsi nel lanciare il messaggio, decine e decine di caschetti da cantiere blu con il logo bianco di Confartigianato che compaiono e colorano il cuore di Lariofiere.

Questo pomeriggio il polo fieristico di Erba ha fatto da sfondo a un flashmob organizzato dalle territoriali di Lecco e Como della confederazione artigiana, che hanno voluto proporre un momento di impatto per sensibilizzare sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro “Sicurezza al centro” è stato il claim scelto per l’occasione e che ha fatto da sottofondo alla proiezione di un video che ha toccato tutte le categorie in cui si articola l’opera degli artigiani anche sul nostro territorio.

A spiegare la ratio dell’iniziativa, al termine del breve momento, è stato il presidente del Comitato organizzatore della Mostra Artigianato (contesto in cui l’evento è stato inserito) Flavio Bassani, il quale il quale ha rimarcato come sia fondamentale premiare le realtà artigiane del nostro territorio, che la sicurezza la pongono al centro del loro impegno. Quindi ha invitato i cittadini a scegliere le imprese locali, che garantiscono qualità e sicurezza. Nell’arena centrale, a partecipare al flashmob (al quale hanno preso parte tanti artigiani delle due province), anche i presidenti di Confartigianato Imprese Lecco e Como, Ilaria Bonacina e Roberto Galli, e i rispettivi segretari generali, Matilde Petracca e Alberto Caramel.

Oggi pomeriggio a tenere banco è stata anche la performance dell’artista Tiziana Morstabilini, che con “Bruciare” ha lanciato una provocazione forte al pubblico presente, inducendo una riflessione: dopo aver dato fuoco a banconote simboliche, ne ha usato la cenere per realizzare una “vernice” utilizzata quindi per realizzare un dipinto su tela.