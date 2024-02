Taglio del nastro per Fornitore Offresi, in vetrina 340 imprese altamente specializzate

La 15^ edizione del salone internazionale della subfornitura meccanica è già un successo

“E’ l’occasione per mostrare al mondo il nostro saper fare in termini di innovazione, crescita e sostegno ai nostri prodotti”

ERBA – Taglio del nastro, stamattina, per la 15^ edizione di Fornitore Offresi, il salone internazionale della subfornitura meccanica. Da oggi fino a sabato 17 febbraio a Lariofiere di Erba in esposizione 340 imprese altamente specializzate nelle lavorazioni, nei processi, nella produzione e distribuzione per la filiera meccanica. Migliaia di incontri business con operatori qualificati e decision maker del comparto manifatturiero.

“Anche questa edizione Fornitore Offresi si conferma evento di grande successo perché risponde a un bisogno e dà risultati a chi espone e ai visitatori – ha detto il presidente di Lariofiere Fabio Dadati -. E’ importante sottolineare l’aspetto di internazionalizzazione che stiamo cercando di sviluppare sempre di più”.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti tra gli altri Giorgio Zappa per il comune di Erba, Mauro Gattinoni sindaco di Lecco, Carlo Malugani per la Provincia di Lecco e Elvio Colombo per la Provincia di Como. Un ringraziamento è stato rivolto anche a tutte le associazioni di categoria che collaborano all’importante fiera.

Tre giorni di incontri dove le imprese subfornitrici del settore meccanico promuovono le proprie capacità e allacciano nuovi rapporti d’affari. Un’occasione per diffondere le competenze di un settore forte anche di sinergie tra imprese diverse e complementari. Un evento innovativo e d’affari in cui aziende italiane ed estere, alla ricerca di competenze d’eccellenza nel campo delle lavorazioni meccaniche, hanno l’opportunità di conoscere imprese subfornitrici, che all’elevata capacità tecnica, uniscono versatilità e flessibilità verso le esigenze del cliente; un eccellente patrimonio di competenze, di “saper fare” riconosciuto ed apprezzato in tutto il mondo.

“Un ringraziamento a Lariofiere per l’importante lavoro che svolge per questa manifestazione – ha detto Marco Galimberti, presidente della Camera di Commercio Como Lecco -. Siamo alla 15^ edizione e il salone cresce ogni anno, è segno che si sta andando nella direzione giusta. Camera di Commercio, attraverso questa iniziativa, ha investito tanto sul discorso dell’internazionalizzazione: è l’occasione per mostrare al mondo il nostro saper fare in termini di innovazione, crescita e sostegno ai nostri prodotti. Camera di Commercio di Como-Lecco ha organizzato un’azione di incoming buyer in collaborazione con le Camere di Commercio Italiana Tedesca (ITKAM) e Svizzera (CCIS) per valorizzare i prodotti di eccellenza delle nostre imprese. I dati dell’occupazione e del numero di imprese ci fanno capire che questo settore è in salute, l’appello che faccio ai giovani è che le imprese hanno bisogno di figure competenti che si appassionano al lavoro per portare risultati importanti”.

Fondamentale il sostegno di Regione Lombardia sia sul fronte dello sviluppo dei quartieri fieristici che sul fronte dell’internazionalizzazione: “La meccanica ci piace molto perché è sinonimo di manifattura e manifattura significa la carne viva della realtà produttiva socio-economica del nostro Paese e, in modo particolare, dei nostri territorio che qui a Lariofiere trovano il loro punto di alleanza e il loro punto di sintesi – ha detto il sottosegretario di Regione Lombardia Mauro Piazza -. Regione Lombardia investe molto anche sul tema della formazione professionale perché è di grandissima attualità il bisogno di manodopera altamente specializzata. La formazione professionale di natura tecnica è una straordinaria opportunità di crescita, occupazione, messa a frutto del proprio talento. Regione Lombardia, poi, sostiene gli investimenti delle aziende che vogliono continuare a crescere”.

Tra i vari appuntamenti la presentazione del progetto “La città del ferro”, una proposta a stampo storico-iconografico sulla cultura del lavoro e sulla tradizione metallurgica lecchese. Venerdì 16 febbraio, ore 11 nella Sala Porro, si svolgerà il momento di riflessione e di dibattito sull’impatto del settore meccanico per l’economia e la cultura del territorio. La presentazione vedrà il coinvolgimento dell’esperta Barbara Cattaneo, consulente scientifica delle Gallerie d’arte del Sistema Museale Urbano Lecchese – Archeologa industriale, e di Momo Frigerio, socio di Trafilerie di San Giovanni a Lecco. Per l’occasione sarà possibile visitare l’esposizione delle opere del noto artista Alessandro Papetti dal titolo “Interni di fabbrica”.

Informazioni sul salone all’indirizzo www.fornitoreoffresi.com.