Una giornata dedicata all’IA, Confcommercio Lecco raccoglie la sfida e guarda al futuro

Ha suscitato tanto interesse il convegno dal titolo “IA e Umani: chi salverà chi?”

“Siamo consapevoli che questo argomento sarà sempre più centrale nella nostra vita di cittadini del mondo e di imprenditori”

LECCO – “Parlare oggi di intelligenza artificiale è relativamente facile. Ogni giorno questo tema è al centro del dibattito e delle analisi, anche perché l’impatto atteso è clamoroso. Secondo uno studio pubblicato da Idc, e reso noto negli scorsi giorni, nel 2030 ogni dollaro speso in soluzioni di intelligenza artificiale genererà un ritorno economico di 4,60 dollari, per un impatto cumulativo mondiale di 20mila miliardi di dollari e un peso sul Pil mondiale della IA pari al 3,5% del Pil mondiale. L’intelligenza artificiale avrà profonde conseguenze economiche rimodellando settori, creando nuovi mercati e modificando il panorama competitivo. Di fronte a questo scenario è chiaro che il mondo economico e produttivo lecchese è chiamato un’azione decisa e concreta. Oggi Confcommercio Lecco lo fa mettendosi in gioco in prima persona e nello stesso tempo giocando un ruolo da attore protagonista nel contesto imprenditoriale e sociale del territorio: come associazione intendiamo aprire una analisi articolata e approfondita su questo tema fondamentale, coinvolgendo alcune tra le massime autorità in materia, per offrire anche al territorio un’occasione unica di confronto e approfondimento”.

Con queste parole il presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati ha aperto stamattina il convegno dal titolo “IA e Umani: chi salverà chi?”, un approfondimento dedicato al tema dell’etica e delle professioni nell’era dell’intelligenza artificiale che si è rivelato ricco di spunti e che ha rappresentato un’occasione unica di confronto su uno dei temi più dibattuti degli ultimi anni: l’impatto dell’Intelligenza Artificiale sulla nostra società.

“L’intelligenza artificiale è una sfida su cui vogliamo farci trovare pronti come associazione datoriale e come sistema lecchese. Le considerazioni su questo tema sono molteplici, così come le ricadute concrete e i timori sia sul lavoro che sulla vita quotidiana – ha continuato il presidente Peccati -. Per parlare dell’IA abbiamo voluto farci interrogare dalle parole del Pontefice che ci invita a guardare in faccia quanto l’intelligenza artificiale propone. Il libro “Intelligenza artificiale e sapienza del cuore”, da cui abbiamo preso ispirazione per il convegno odierno e che vi invito a leggere, contiene numerosi e autorevoli commenti al Messaggio di Papa Francesco e rappresenta indubbiamente un punto di partenza nella riflessione e uno stimolo prezioso. Ringrazio fin da ora gli autorevoli ospiti che hanno accettato il nostro invito”.

Durante la mattinata di lavori si è parlato dell’impatto sulla società di quella che viene definita da uno degli ospiti la “metamorfosi digitale”, ma c’è stato spazio anche per parlare di imprese e di informazione. Nel pomeriggio, invece, è stato organizzato un momento dedicato alla scuola e ai docenti.

Un tema tanto complesso quanto attuale che si è declinato in una serie di ragionamenti e riflessioni. Il convegno organizzato da Confcommercio Lecco ha visto la presenza, tra gli altri, del Prefetto Sergio Pomponio, del Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, del consigliere regionale Gianmario Fragomeli, del Prevosto di Lecco Don Bortolo Uberti, del parroco don Walter Magnoni e del responsabile dell’Ufficio per le Comunicazioni

sociali della Arcidiocesi di Milano Stefano Femminis. In sala erano presenti anche gli alunni delle classi V del Liceo Scientifico GB Grassi di Lecco (sezioni G e E, corso scienze

applicate) accompagnati dalle professoresse Silvia Aldeghi, Marilisa Carsana e Lucia

Parente.

Dopo il saluto introduttivo del presidente Peccati, ha preso il via la prima parte dal titolo “Etica: la società ai tempi dell’IA” che ha visto la partecipazione di Alessandro Gisotti, Vice Direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede e già direttore ad interim della Sala Stampa della Santa Sede; Vincenzo Corrado, Direttore Ufficio Nazionale delle comunicazioni sociali della Cei e già Direttore dell’Agenzia Sir; Don Luca Peyron, Presbitero diocesano, è Direttore della Pastorale Universitaria di Torino e regionale. E’ membro della Consulta Nazionale della Cei per l’Educazione, Scuola e Università; Ivana Pais, Professoressa ordinaria di Sociologia economica nella facoltà di Economia dell’Università Cattolica.

La seconda parte, sul tema “Professioni: giornalisti e imprese nella società digitale”, ha visto invece Michele Mezza (giornalista per quarant’anni in Rai, dove ha ideato e sviluppato il progetto RaiNews24, e profondo conoscitore del tema dell’intelligenza artificiale) dialogare con Fabio Tamburini direttore de Il Sole 24 Ore e con Agnese Pini Direttrice responsabile delle Testate QN – Il Resto del Carlino – La Nazione – Il Giorno.

Sicuramente quella di oggi è stata una mattinata intensa, dove l’interesse per un argomento che avrà implicazioni nel nostro futuro è stato davvero alto. La giornata si è conclusa nel pomeriggio in sala Ticozzi con un momento rivolto ai docenti che ha visto gli interventi di Michele Mezza e di Alessandra Carenzio, Professore Associato di Didattica dell’Università Cattolica.

“L’obiettivo è quello di parlare di etica, professioni e futuro e di mettere al centro l’importanza del tocco umano nella società di domani – ha concluso il presidente Peccati -. ‘Intelligenza artificiale e umani: chi salverà chi?’ Siamo consapevoli che questo argomento sarà sempre più centrale nella nostra vita di cittadini del mondo e di imprenditori”.