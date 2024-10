Open Day della Banca della Valsassina: il risparmio spiegato ai giovani

La Banca della Valsassina ha aperto le sue porte agli studenti delle scuole secondarie di primo grado per una giornata di formazione sul risparmio

CREMENO – Gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado hanno avuto l’opportunità di partecipare a un Open Day dedicato al risparmio, organizzato per la decima edizione dalla Banca della Valsassina presso la sede di Cremeno e nelle filiali di Introbio e Premana. L’iniziativa è stata pensata per avvicinare i giovani al mondo del risparmio e sensibilizzarli sull’importanza di una corretta gestione delle risorse economiche.

Durante la giornata di ieri, mercoledì, i ragazzi hanno potuto visitare gli spazi della Banca e, successivamente, hanno partecipato a un momento di formazione incentrato su tematiche legate al risparmio. Gli incontri, suddivisi per gruppi, si sono svolti nelle tre sedi, con un’affluenza significativa che ha visto la partecipazione di 37 studenti a Cremeno, 53 a Introbio e 34 a Premana.

Questa edizione ha visto come elemento innovativo l’utilizzo del materiale didattico predisposto dalla Fondazione Tertio Millennio ETS, nell’ambito del progetto di educazione finanziaria, cooperativa e mutualistica denominato Finanza Epica, il quale si articola in vari moduli formativi; in questa sessione è stato affrontato “il valore del risparmio”.

I docenti e gli alunni si sono mostrati molto interessati e soddisfatti per l’esperienza. Le spiegazioni offerte dallo staff della Banca hanno stimolato curiosità e partecipazione attiva, con i ragazzi che non hanno esitato a fare domande e interagire.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione formativa per i ragazzi, che hanno avuto modo di confrontarsi con un tema fondamentale per la loro futura vita economica.

“Il risparmio è sempre stato il motore dello sviluppo. Oggi lo affidiamo alle nuove generazioni affinché possa continuare a sostenere le famiglie e le imprese del nostro territorio”, con questo messaggio la Banca vuole sottolineare l’importanza di educare i giovani a una gestione consapevole delle proprie risorse.