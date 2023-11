Young 2023: successo oltre ogni aspettativa! Superate le 25.000 persone

A Lariofiere il 16^ Salone dell’Orientamento per scoprire offerte formative e opportunità lavorative

Dal 16 al 18 novembre il mondo della formazione scolastica e lavorativa ha incontrato oltre 25mila tra studenti e famiglie

ERBA – Grande soddisfazione per i risultati di Young 2023. Il Salone ha ottenuto un altissimo gradimento da parte degli studenti e delle famiglie provenienti da tutta la Lombardia. 175 espositori e 180 iniziative di orientamento tra conferenze e laboratori hanno attratto un numero di visitatori mai registrato prima.

Il presidente di Lariofiere Fabio Dadati esprime massima soddisfazione per i risultati ottenuti: “La manifestazione ha potuto raggiungere un esito così ragguardevole sia in termini di esposizione (+25% per l’area post diploma) sia in termini di visite (+22% rispetto alla media delle scorse edizioni) grazie ad una proficua collaborazione con il partenariato coinvolto. A tal proposito ringrazio la Camera di Commercio Como-Lecco, gli Uffici Scolastici Territoriali, le Amministrazioni Provinciali, le Associazioni di categoria e gli Ordini Professionali delle Province di Como e Lecco“.

“Si è egregiamente operato in una logica di comunità educante favorendo l’inclusività e la coesione sociale, riuscendo a porre in luce la competitività del sistema economico lariano. La presenza delle imprese ha contraddistinto il taglio specificamente orientato al lavoro di questa edizione, in cui abbiamo voluto approfondire il mismatch tra domanda e offerta occupazionale e su questo solco tracciato proseguiremo, in occasione della prossima edizione, le indagini sui cambiamenti radicali che caratterizzano attualmente l’ambito delle professioni. Poniamo uno sguardo di ottimismo al futuro perché se così tanti giovani e famiglie sentono l’esigenza di conoscere e capire, di dedicare tempo alle scelte, significa che la società c’è, è salda e proattiva”.

La vasta rassegna espositiva ha visto la presenza di scuole secondarie di secondo grado, accademie e università, enti di formazione, istituti tecnici superiori (ITS Academy), istituzioni, imprese, centri per l’impiego e agenzie di servizi per il lavoro, associazioni di categoria. Punto di forza della manifestazione è risultato il programma articolato e vario di eventi per i diversi pubblici di riferimento: convegni e dibattiti, seminari formativi, workshop tematici, laboratori. Molto apprezzate anche le opportunità di studio e lavoro all’estero, in grado di offrire occasioni di crescita personale e arricchimento culturale imprescindibili in un contesto sempre più globale.