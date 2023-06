POP BEER FESTIVAL

Un Festival di Birre Artigianali Italiane Piemontosi, Cibi di Strada proposti all’interno del POP VILLAGE con cucine selezionate da POP LAB®.

Il POP VILLAGE è un villaggio pop up temporaneo, imbottito di eventi e di attività, sarà presente a Lecco dal 19 maggio al 18 giugno, con area food, concerti, tantissimi eventi sportivi come rugby, calcio, pallavolo e molti eventi tra cui mongolfiere, fluo run, strawoman, festival della birra, evento country, talent per cantanti, contest di danza, attività con palaestre a cielo aperto grazie alla partnership con Fit Active, insomma un vero e proprio villaggio da vivere a tutte le ore adatto da 0 a 100 anni. Presenta il tutto fabrizio Ferrari di RTL 102.5.

Giovedì 1 GIUGNO : dalle 18:00 all’01:00

Venerdì 2 GIUGNO : dalle 11:00 all’01:00

Sabato 3 GIUGNO : dalle 11:00 all’01:00

Domenica 4 GIUGNO : dalle 11:00 alle 24:00