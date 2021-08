A Lezzeno verrà presentata la Lucia elettrica Eta Beta 3000

LEZZENO (CO) – La Lucia elettrica Eta Beta 3000 verrà presentata il 4 settembre alle ore 18 presso lo Yacht Club Eriolario in frazione Calvasino a Lezzeno. Nasce dalla volontà e dal desiderio di Erio Matteri, maestro d’ascia del lago di Como da cinque generazioni, di far navigare una barca tipica della tradizione lacustre lariana grazie a una tecnologia d’avanguardia, ecologica e fedele al suo stile.

Lo scafo venne realizzato nel 1994 e motorizzato elettrico con batterie al piombo alla fine degli Anni ‘90. La presentazione ufficiale è legata all’Associazione un Arcobaleno per Maddy Onlus (www.unarcobalenopermaddy.com) nata per ricordare Maddalena Dominioni Matteri e aiutare tanti bambini e bambine. Eta Beta 3000 infatti è legata a progetti di beneficenza che verranno realizzati nel 2022 sul lago di Como. Dopo tre anni di stop il progetto è stato ripreso nell’ottobre del 2020 e questa Lucia si è trasformata nella slitta di Babbo Natale per portare un po’ di serenità e allegria a grandi e piccini durante la pandemia da Covid-19.

Eta Beta 3000 deriva dal nome del personaggio Disney nato nel 1947: è un uomo del futuro e che predice il futuro, dal suo gonnellino estrae di tutto per risolvere ogni situazione. Molte altre sorprese usciranno dal suo motore, come dal gonnellino di Eta Beta. Proporre un modo di navigare innovativo per una barca storica, presente nella letteratura e nei film, ma soprattutto nella memoria. Rispetto dell’ambiente con zero emissioni, anche dal punto di vista acustico, per far ascoltare i suoni del lago e della natura. Questo perché lo scafo della Lucia consente una navigazione priva di moto ondoso e senza rumori.

L’evento si svolgerà all’aperto nel rispetto delle norme in vigore per la prevenzione del Covid-19. Interverrà il vescovo di Como mons. Oscar Cantoni per benedire la barca.