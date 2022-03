Agrate, sequestrate 28 mila mascherine Ffp2 non conformi

AGRATE – Le fiamme gialle di Monza e Bergamo hanno individuato e sequestrato circa 28.000 mascherine del tipo “FFP2”, che non recavano alcuna indicazione in ordine ai dati relativi all’importatore e del produttore.

L’attività ispettiva, ha interessato un’impresa gestita da un soggetto di nazionalità cinese operante nel settore della vendita di articoli medicali all’ingrosso ad Agrate Brianza, dove i Finanzieri dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Monza e Bergamo hanno individuato decine di migliaia di articoli, illecitamente posti in commercio.

Accertata la detenzione per l’immissione sul mercato, l’intero lotto di mascherine non conforme – “potenzialmente pericoloso per la salute e l’incolumità dei cittadini anche in considerazione della sua natura e per l’utilizzo a stretto contatto con la persona” spiegano dalla finana – è stato immediatamente sottoposto a sequestro in via amministrativa, con l’applicazione di sanzioni amministrative di cospicua entità e la contestuale segnalazione del legale rappresentante della società alla Camera di Commercio di Milano, Monza e Lodi.