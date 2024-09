Brescia. Incendio in una palazzina, 17 persone finiscono in Ospedale

BRESCIA – Incendio in un appartamento a Brescia, in via Monte Cengio, in una palazzina di 6 piani. Le fiamme sarebbero scaturite da un cortocircuito dei contatori. In posto un vasto dispiegamento di mezzi di soccorso: oltre ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine 4 ambulanze, 1 mezzo di coordinamento areu, automedica.

21 le persone complessivamente valutate in posto, 17 i pazienti ospedalizzati in codice giallo/verde per sintomi da inalazione ed esposizione al fumo, portati nei diversi ospedali della zona.