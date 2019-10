Cade in un torrente in secca mentre fa funghi, ritrovato dai Carabinieri

La disavventura a lieto fine di un anziano di 83 anni uscito a fare funghi nel Parco Pineta di Appiano Gentile

Scivolato in un torrente in secca è stato ritrovato sano e salvo dai Carabinieri, avvisati dai familiari

APPIANO GENTILE – Scomparso nel primo pomeriggio di ieri, lunedì, è stato ritrovato dopo alcune ore all’esito di mirate ed ininterrotte ricerche. È quanto accaduto ad un 83enne di Appiano Gentile uscito a cercare funghi nel Parco Pineta di Appiano Gentile.

Qualcosa, però, non è andata nel verso giusto: l’uomo, addentratosi nel bosco, è scivolato nel torrente in secca, senza riuscire a riprendere il sentiero evidentemente per mancanza di forze fisiche e per lievi lesioni riportate a seguito della caduta.

Trascorse le ore e visto il mancato ritorno dello zio, il nipote ha segnalato, nel corso della serata, la scomparsa al numero 112 NUE attivando la locale Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Cantù, la quale ha immediatamente diramato le ricerche alla Stazione di Appiano Gentile, supportate da personale dell’Aliquota Radiomobile del NOR e personale della C.I.O. del 3^ Reggimento Lombardia.

La reazione operativa dei Carabinieri è stata immediata. I militari di Appiano hanno iniziato una costante ricerca con il supporto della Protezione Civile di Appiano Gentile, dei Vigili del Fuoco e locale Amministrazione Comunale.

Setacciata l’area in condizioni di scarsissima visibilità (vegetazione fitta e ore buie), i militari operanti hanno trovato un biglietto scritto perso dall’anziano nelle vicinanze del punto in cui era scivolato nel greto del fiume. Così è stato possibile trovare l’anziano seduto al suolo.

Stanco e provato, è stato comunque trovato in buone condizioni di salute. Fortunatamente, dunque, solo un grande spavento per i familiari che hanno potuto riabbracciarlo.