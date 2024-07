Calusco. Scontro frontale con un camion, muore una donna di 54 anni

CALUSCO D’ADDA (BG) – Drammatico incidente a Calusco D’Adda (BG) poco dopo le ore 14 di oggi, 29 luglio, lungo la Strada Provinciale 170. A seguito dello scontro frontale tra un’auto e un camion una donna di 54 anni, passeggera dell’auto, ha perso la vita. Sul posto si sono precipitati i soccorsi con ambulanza, automedica ed elisoccorso, ma per la donna non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso.

Non hanno invece avuto bisogno del ricovero in ospedale l’autista dell’auto, un ragazzo di 27 anni, e il conducente del camion, un uomo di 46 anni. Sulla scena dell’terribile incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che dovranno verificare l’esatta dinamica dell’accaduto.